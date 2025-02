Deepika Padukone on Pariksha Pe Charcha: दीपिका पादुकोण ने छात्रों को दी सफलता की टिप्स, कहा, 'अपने स्ट्रेस के बारे में माता-पिता और शिक्षकों से करें बात, देखें VIDEO '

Deepika Padukone on Pariksha Pe Charcha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' के आठवें संस्करण में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भाग लिया, जहां वो अपने व्यक्तिगत अनुभवों को छात्रों संग शेयर करती नजर आईं. इसके साथ ही उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा के दौरान तनाव को कैसे मैनेज करें इस पर भी बात की. चर्चा के दौरान दीपिका ने अपने बचपन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनका खेल और गतिविधियों के प्रति झुकाव था.

उन्होंने कहा, "मैं बचपन में बहुत शरारती थी। आज भी मेरे माता-पिता कहते हैं कि आप दीपिका को कभी भी जमीन पर नहीं पाएंगे। मैं हमेशा सोफे, टेबल और कुर्सियों पर कूदती रहती थी। मुझे एक्स्ट्रा-करिकुलर (पाठ्येतर) गतिविधियों में अधिक रुचि थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दीपिका ने 'परीक्षा पे चर्चा' के माध्यम से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद दिया.

#WATCH | 'Pariksha Pe Charcha' | Actress Deepika Padukone shares her journey of overcoming depression while interacting with students.

