Salim Khan's Statement on Eating Beef: सलमान खान के पिता सलीम का बड़ा खुलासा, परिवार में नहीं खाया जाता बीफ, दिए ये तर्क

(Photo Credits Twitter)

Salim Khan's Statement on Eating Beef: मशहूर हिंदी फिल्म पटकथा लेखक और वरिष्ठ फिल्मकार सलीम खान ने हाल ही में एक साक्षात्कार में अपने परिवार के बारे में बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनका परिवार बीफ (गाय का मांस) का सेवन नहीं करता. सलीम खान ने कहा कि उनके घर में वर्षों से बीफ नहीं खाया गया और इसके पीछे धार्मिक, नैतिक, और वैचारिक कारण हैं।

इस्लाम का भी दिया हवाला

परिवार ने हमेशा बीफ का परहेज किया; सलीम

सलीम खान ने कहा कि हालांकि कई मुसलमान बीफ खाते हैं, खासकर इसकी कम कीमत के कारण, लेकिन उनके परिवार ने हमेशा इससे परहेज किया है. उन्होंने बताया कि पैगंबर मोहम्मद ने गाय की कुर्बानी को हतोत्साहित किया था और गाय के दूध के फायदों पर जोर दिया था. सलीम खान ने बीफ को इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार हराम (निषिद्ध) बताया. यह भी पढ़े: Salman Khan’s Father Salim Khan Threat: सलमान खान के पिता सलीम खान को मॉर्निंग वॉक के दौरान मिली धमकी, मुंबई पुलिस जांच में जुटी

सलीम खान ने दिए ये तर्क

सलीम खान ने यह भी कहा कि उनका विश्वास केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि वे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और मानवता में भी यकीन रखते हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की खान-पान की आदतें, विचारधारा, और जीवनशैली में सहिष्णुता और समझदारी को हमेशा प्राथमिकता दी गई है

सलीम खान का पारिवारिक परिचय:

सलीम खान मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं, जो बाद में मुंबई में बस गए. उन्होंने दो शादियां की हैं. उनकी पहली शादी सलमा खान (पूर्व नाम: सुशीला चरक, जो एक हिंदू हैं) से हुई. इस शादी से उनके तीन बेटे. सलमान खान, अरबाज खान, और सोहेल खान, तथा एक बेटी अलवीरा खान हैं. इसके अलावा, सलीम खान ने दूसरी शादी अभिनेत्री हेलेन से की और उन्होंने एक बेटी अर्पिता खान को गोद लिया. सलीम खान का परिवार बॉलीवुड में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए जाना जाता है.

सलीम खान यह बयान ऐसे समय में आया है, जब देश में बीफ और गौवंश से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक और सामाजिक बहसें तेज हैं. सलीम खान का यह व्यक्तिगत बातें दर्शाता है कि धार्मिक मान्यताएं और पारिवारिक परंपराएं अलग-अलग तरीकों से निभाई जा सकती हैं.