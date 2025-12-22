Maharashtra Local Body Election Results 2025: महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुती की जीत से PM मोदी भी गदगद, कहा- जनता ने विकास पर भरोसा जताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

Maharashtra Local Body Election Results 2025: महाराष्ट्र निकाय चुनावों में महायुती गठबंधन को बड़ी जीत मिली है. राज्य की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में हुए चुनावों में महायुती ने कुल 215 सीटों पर विजय प्राप्त की. इनमें सबसे अधिक सीटें भाजपा ने 129 जीतीं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 51 सीटें और अजित पवार की एनसीपी को 35 सीटों पर सफलता मिली. महायुती की इस भारी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता को बधाई दी.

PM मोदी ने जीत पर ख़ुशी जाहिर की

PM मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा,“महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है! नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में BJP और महायुती को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार। यह हमारे जन-केंद्रित विकास मॉडल पर भरोसे को दर्शाता है. हम राज्य के हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह भी पढ़े: VIDEO: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम पर भड़के संजय राउत, कहा- अब चुनावों की बोली लगती है, सत्ता का हुआ दुरुपयोग

मुख्यमंत्री फडणवीस ने नेताओं को दी शुभकामनाएंi

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी महायुती के सहयोगी दलों. एकनाथ शिंदे, अजीत पवार. सहित भाजपा नेताओं को जीत के लिए शुभकामनाएँ दीं. उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन विधानसभा चुनावों के नतीजों के बराबर है और जनता ने विकास को चुना है

केंद्रीय शाह ने भी दी शुभकामनाएं

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस जीत को जनता का आशीर्वाद बताते हुए महायुती और NDA सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों का समर्थन माना. उन्होंने फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और सभी NDA कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं.