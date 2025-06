येलो प्रिंटेड मिनी ड्रेस में Monalisa का चिल मोड ऑन, खूबसूरत वादियों के बीच शेयर कीं तस्वीरें (View Pics)

Monalisa (Photo Credits: Instagram)

Monalisa Hot Look: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट लुक से सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वो येलो एंड व्हाइट प्रिंटेड मिनी ड्रेस में नजर आ रही हैं. खुले बाल, मिनिमल मेकअप और बैकग्राउंड में नेचुरल हरियाली के बीच मोनालिसा का यह लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. मोनालिसा ने इस पोस्ट में लिखा, "Take Time To Make Your Soul Happy" और वाकई उनके चेहरे की स्माइल और सुकून इस कैप्शन को परफेक्टली जस्टिफाई कर रही है. उनकी यह ड्रेस ब्रांड Asheera Keep Flourishing की है, जिसे उन्होंने खासतौर पर इस आउटडोर शूट के लिए चुना.

तस्वीरों में मोनालिसा नदी के किनारे बने रिज़ॉर्ट के बालकनी में खड़ी नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर संतुष्टि और शांति की झलक साफ दिखाई दे रही है. उनका ये फ्रेश और ब्राइट लुक फैंस के बीच चर्चा का विषय बन चुका है. पोस्ट पर अब तक हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं, जहां फैन्स उन्हें "सनशाइन क्वीन", "स्ट्रॉन्ग एंड स्टनिंग" और "क्वीन ऑफ सोशल मीडिया" जैसे टैग्स दे रहे हैं.

मोनालिसा का हॉट अवतार:

मोनालिसा की यह तस्वीरें ना सिर्फ फैशन स्टेटमेंट हैं बल्कि एक पॉजिटिव और सुकून देने वाला मैसेज भी देती हैं – खुद के लिए वक्त निकालना जरूरी है.