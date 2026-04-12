Asha Bhosle Dies: नहीं रहीं मशहूर गायिका आशा भोसले, 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन

Asha Bhosle

Asha Bhosle Dies: भारतीय संगीत जगत के लिए आज एक अत्यंत दुखद दिन है। सात दशकों तक अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली महान गायिका आशा भोसले का रविवार, 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके पुत्र आनंद भोसले ने इस दुखद समाचार की पुष्टि की है। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

अस्पताल में भर्ती और स्वास्थ्य स्थिति

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आशा भोसले को अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद शनिवार शाम को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों के अनुसार, उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था (मल्टी-ऑर्गन फेल्योर), जिसके कारण उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी. तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. यह भी पढ़े: Madhu Malhotra Dies: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मधु मल्होत्रा नहीं रहीं, मुंबई में 72 साल की उम्र में निध

नहीं रहीं मशहूर गायिका आशा भोसले

Legendary singer Asha Bhosle passed away at Breach Candy Hospital in Mumbai at the age of 92, confirms her son Anand Bhosle. She was admitted here due to extreme exhaustion and a chest infection. pic.twitter.com/UHGwMD7h9H — ANI (@ANI) April 12, 2026

एक युग का अंत: स्वर्णिम करियर

आशा भोसले का करियर संगीत इतिहास में अद्वितीय रहा है। उन्होंने 1943 में मराठी फिल्म 'माझा बाल' से अपने गायन करियर की शुरुआत की थी। हिंदी सिनेमा में उन्होंने 'सावन आया' (फिल्म चुनरिया, 1948) से कदम रखा। उन्होंने अपने लंबे करियर में हजारों गाने गाए, जो हर शैली—शास्त्रीय, गज़ल, कैबरे और पॉप—में समान रूप से लोकप्रिय रहे। 'उमराव जान' और 'इजाजत' जैसी फिल्मों के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था।

अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार

परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, प्रशंसकों और प्रियजनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को सोमवार, 13 अप्रैल को उनके मुंबई स्थित आवास पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को दोपहर 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

आशा भोसले का जाना भारतीय संगीत के एक सुनहरे युग का अंत है। उनकी आवाज और उनके द्वारा गाए गए सदाबहार गीत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा और यादों का हिस्सा बने रहेंगे,