LSG vs PBKS, IPL 2026 68th Match Scorecard: इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स के सामने रखा 197 रनों का टारगेट, जोश इंग्लिस ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड
इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 20 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद विस्फोटक सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिस और आयुष बडोनी ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 69 रन तक लेकर गए.
क्रिकेट Siddharth Raghuvanshi| May 23, 2026 09:16 PM IST