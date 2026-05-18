IPL 2026 Points Table With Net Run-Rate (NRR): गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स के सपनों पर फेरा पानी, 'Do Or Die' मुकाबले में मिली करारी हार, टॉप तीन पर इन टीमों का कब्जा, देखें अपडेट पॉइंट्स टेबल

IPL 2026 Points Table and Standings: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 66वां मुकाबला 21 मई को गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (GT vs CSK) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने को 89 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही गुजरात टाइटंस की टीम ने इस सीजन में अपनी नौवीं जीत दर्ज कर ली हैं. इसके साथ ही चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम इस टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो गई हैं. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में है, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की अगुवाई रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs CSK, IPL 2026 66th Match Scorecard: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 89 रनों से करारी शिकस्त, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 229 रन बनाए. गुजरात टाइटंस की तरफ से घातक सलामी बल्लेबाजी साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 84 रनों की शानदार पारी खेली.

दूसरी तरफ, चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से स्पेंसर जॉनसन, अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 230 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए.

चेन्नई सुपरकिंग्स की पूरी टीम 13.4 ओवर में महज 140 रन बनाकर सिमट गई. चेन्नई सुपरकिंग्स की तरफ से शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 47 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं, गुजरात टाइटंस की टीम को घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. गुजरात टाइटंस की ओर से मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए.

क्या होता है नेट रन रेट (NRR)

नेट रन रेट यानी NRR किसी टीम के प्रदर्शन का अहम पैमाना होता है. यह इस बात से तय होता है कि टीम प्रति ओवर कितने रन बनाती है और कितने रन देती है.

अगर लीग स्टेज के अंत में दो या उससे ज्यादा टीमों के अंक बराबर होते हैं, तो NRR के आधार पर प्लेऑफ में जगह तय होती है.

टॉप-2 में रहने वाली टीमों को फाइनल में पहुंचने के लिए दो मौके मिलते हैं, जो उन्हें बड़ा फायदा देता है.

IPL 2026 अंक तालिका (IPL 2026 Points Table With NRR

स्थान टीम मैच जीत हार NRR अंक पिछले 5 मैच 1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Q) 13 9 4 +1.065 18 ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ 2 गुजरात टाइटंस (Q) 14 9 5 +0.695 18 ✅ ✅ ✅ ❌ ✅ 3 सनराइजर्स हैदराबाद (Q) 13 8 5 +0.350 16 ✅ ❌ ✅ ❌ ✅ 4 राजस्थान रॉयल्स 13 7 6 +0.083 14 ✅ ❌ ❌ ❌ ✅ 5 पंजाब किंग्स 13 6 6 +0.227 13 ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ 6 कोलकाता नाइट राइडर्स 13 6 6 +0.011 13 ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ 7 चेन्नई सुपरकिंग्स (E) 14 6 8 -0.345 12 ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ 8 दिल्ली कैपिटल्स 13 6 7 -0.871 12 ✅ ❌ ❌ ✅ ✅ 9 मुंबई इंडियंस (E) 13 4 9 -0.510 8 ❌ ✅ ❌ ✅ ❌ 10 लखनऊ सुपर जायंट्स (E) 13 4 9 -0.702 8 ❌ ✅ ❌ ✅ ❌

टूर्नामेंट की जानकारी

आईपीएल 2026 का यह 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होकर 31 मई 2026 तक चलेगा. इस बार कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और पूरे टूर्नामेंट में 74 मुकाबले खेले जाएंगे.

फाइनल मुकाबला भी बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा.