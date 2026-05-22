Fact Check: क्या कंगना रनौत ने गुपचुप कर ली है शादी? सोशल मीडिया पर वायरल 'मंगलसूत्र' वाले वीडियो का सच आया सामने

कंगना रनौत (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 22 मई: बॉलीवुड की फायरब्रांड अभिनेत्री और मंडी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उनका एक हालिया वीडियो है जिसने सोशल मीडिया (Social Media) पर उनकी शादी (Marriage) की अफवाहों को हवा दे दी है. पैपराजी अकाउंट्स द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में कंगना पारंपरिक वैवाहिक प्रतीकों के साथ नजर आ रही हैं, जिसके बाद प्रशंसकों के बीच यह कौतूहल पैदा हो गया कि क्या इस राजनेता-अभिनेत्री ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है. हालांकि, मामले की जांच करने पर इन अटकलों की असल सच्चाई सामने आ गई है. यह भी पढ़ें: Kangana Ranaut Beef Controversy: 'मैं गोमांस नहीं खाती, मुझे हिंदू होने पर गर्व है', बीफ विवाद पर बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत ने दी सफाई

वायरल वीडियो ने बढ़ाया सस्पेंस

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना रनौत को मुंबई के बांद्रा स्थित पाली हिल इलाके में उनके आवास से बाहर निकलते हुए कैमरे में कैद किया गया. वीडियो में कंगना ने हल्के गुलाबी रंग का बेहद खूबसूरत एथनिक सूट पहना हुआ था और वह अपनी कड़ी सुरक्षा के घेरे में थीं.

इंटरनेट यूजर्स की नजरें तुरंत उनके गले में सजे एक स्पष्ट 'मंगलसूत्र', माथे पर बिंदी और हाथों में पहनी पारंपरिक हरी चूड़ियों पर टिक गईं, जिन्हें हिंदू संस्कृति में विवाहित महिलाएं धारण करती हैं. इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो अपलोड होते ही कमेंट सेक्शन में बधाइयों और सवालों की बाढ़ आ गई, क्योंकि इस संबंध में कंगना या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था.

कंगना रनौत का वायरल वीडियो: मंगलसूत्र, पारंपरिक बिंदी और हरी चूड़ियाँ पहने हुए

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शादी नहीं, 'क्वीन 2' के सेट का है यह लुक

कंगना रनौत के इस वायरल ट्रेडिशनल लुक का सच पूरी तरह से उनके पेशेवर काम से जुड़ा हुआ है। फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स ने पुष्टि की है कि कंगना ने असल जिंदगी में शादी नहीं की है. दरअसल, यह पूरा पहनावा उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'क्वीन 2' (जिसका अस्थायी शीर्षक 'क्वीन फॉरएवर' बताया जा रहा है) में उनके किरदार 'रानी' का गेटअप है.

कंगना ने मई 2026 के शुरुआत से ही दक्षिण मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. चूंकि वे अपने कैरेक्टर के पहनावे में थीं, उसी दौरान उनका यह वीडियो कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह भी पढ़ें: शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी से नाराज कंगना रनौत, कहा- 'एक गलती के कारण करियर तबाह करना अन्याय'

फिल्म 'क्वीन 2' की पृष्ठभूमि

साल 2014 में आई विकास बहल के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'क्वीन' ने कंगना रनौत के करियर को एक नई ऊंचाई दी थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया था. मूल फिल्म की कहानी 'रानी मेहरा' के इर्द-गिर्द घूमती थी, जो शादी टूटने के बाद अकेले ही पेरिस और एम्स्टर्डम के हनीमून पर निकल जाती है और वहां आत्मनिर्भरता व आत्म-खोज का पाठ सीखती है.

निर्देशक विकास बहल अब 12 साल बाद इसके सीक्वल की शूटिंग कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार फिल्म की कहानी विदेशी शहरों के बजाय भारत के विभिन्न महानगरों के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जहां रानी एक नए सामाजिक परिवेश और परिस्थितियों का सामना करेगी. फिल्म में एक नया थिएटर-आधारित सपोर्टिंग कास्ट शामिल किया गया है. फैंस को रानी के इस 'विवाहित लुक' के पीछे की असली कहानी जानने के लिए फिल्म के बड़े पर्दे पर रिलीज होने का इंतजार करना होगा.