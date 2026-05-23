Bandra Demolition Drive: मुंबई के बांद्रा में अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरा, रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए खाली कराई जमीन

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Bandra Demolition Drive: पश्चिम रेलवे (Western Railway) प्रशासन ने शनिवार को बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास बड़े स्तर पर चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया. इस अभियान के तहत मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित गरीब नगर इलाके में बने सभी अवैध ढांचे और झोपड़ियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. पांच दिनों तक चले इस अभियान के बाद शनिवार से मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अवैध निर्माणों को पूरी तरह हटाया गया है, जबकि इलाके में मौजूद लगभग 100 अधिकृत मकानों के ग्राउंड फ्लोर को सुरक्षा के मद्देनजर नहीं छेड़ा गया. हालांकि, इन मकानों पर बने अवैध ऊपरी मंजिलों को गिरा दिया गया. Bandra Demolition Violence: मुंबई के बांद्रा में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान भारी बवाल, पथराव में 7 पुलिसकर्मी घायल; VIDEOS

पांच दिनों तक चला यह मेगा डिमोलिशन ड्राइव पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं रहा. एक स्थानीय धार्मिक ढांचे को तोड़े जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी. गुस्साए लोगों ने कार्रवाई रोकने के लिए अधिकारियों पर पथराव किया. स्थिति को नियंत्रित करने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस झड़प में कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हुए. हालांकि, भारी पुलिस बंदोबस्त और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते हालात को जल्द काबू में कर लिया गया. इस एक घटना को छोड़कर बाकी पूरा अभियान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ.

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) विनीत अभिषेक ने कहा, “अवैध ढांचों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में पश्चिम रेलवे ने 100 प्रतिशत सफलता हासिल की है. मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है. साथ ही, भविष्य में दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए यहां सुरक्षा दीवार बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा.”

इस बड़े इलाके के खाली होने के बाद बांद्रा स्टेशन के आसपास का क्षेत्र काफी खुला नजर आने लगा है, जिससे यात्रियों की आवाजाही भी आसान हो गई है. पश्चिम रेलवे अब इस इलाके में यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव की योजना बना रहा है. एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया, “बांद्रा क्षेत्र में जल्द ही यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था विकसित की जाएगी. यात्रियों के सुगम प्रवेश और निकास के लिए नया लेआउट तैयार किया जाएगा, ताकि सफर अधिक सुविधाजनक और परेशानी मुक्त हो सके.”

रेलवे प्रशासन के लिए यह खाली हुई जमीन रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है. लंबे समय से चले आ रहे अतिक्रमण हटने के बाद अब रेलवे को भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं शुरू करने के लिए जरूरी जगह मिल गई है. यह देश के सबसे व्यस्त रेलवे कॉरिडोर में से एक है, जहां यात्री क्षमता बढ़ाने की योजनाएं पहले से प्रस्तावित हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, अब इस जमीन के उपलब्ध होने से लंबी दूरी की अतिरिक्त ट्रेनों की शुरुआत, अलग-अलग ट्रेन संचालन के लिए समर्पित कॉरिडोर और लोकल ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार संभव हो सकेगा.

रेलवे अधिकारी ने यह भी बताया कि यह जमीन कई बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिनका उद्देश्य मुंबई की भीषण यात्री भीड़ को कम करना है. इससे सांताक्रूज से मुंबई सेंट्रल कॉरिडोर के बीच पांचवीं और छठी रेलवे लाइन के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है. नई रेलवे लाइनों के बनने से लोकल उपनगरीय ट्रेनों और लंबी दूरी की ट्रेनों को पूरी तरह अलग किया जा सकेगा, जिससे लोकल ट्रेनों की समयपालन क्षमता में बड़ा सुधार होगा.

अधिकारी ने कहा कि इस इलाके के खाली होने से बांद्रा उपनगरीय स्टेशन और बांद्रा टर्मिनस के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित की जा सकेगी. इससे रेलवे करीब 50 नई लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत कर सकेगा. इसके अलावा, यह बाधा हटने से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) की ओर पहुंच भी आसान होगी, जहां इस समय कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. इनमें आगामी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन भी शामिल है.