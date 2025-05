War 2: कियारा आडवाणी का गोल्डन बिकिनी लुक वायरल, जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की फिल्म में एक्शन का जबरदस्त तड़का (Watch Video)

War 2: ‘वॉर 2’ का टीज़र आखिरकार रिलीज हो गया है और इसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. ऋतिक रोशन एक बार फिर रॉ एजेंट कबीर के रूप में लौटे हैं जबकि जूनियर एनटीआर इस बार विलेन के अवतार में नजर आ रहे हैं. लेकिन इन सबके बीच जिस चीज़ ने फैंस का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है कियारा आडवाणी की बोल्ड गोल्डन बिकिनी लुक. कियारा आडवाणी, जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, ने ‘वॉर 2’ के टीज़र में पहली बार बिकिनी में ऑन-स्क्रीन एंट्री ली है. यह उनका पहला एक्शन फिल्म और पहली YRF स्पाई यूनिवर्स मूवी है. उनके लुक की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. कुछ ही सेकेंड्स की झलक ने फैंस को दीवाना बना दिया है और उनके बिकिनी अवतार की फोटोज़ और वीडियोज़ इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.

टीज़र में हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं – तलवारबाज़ी, कार चेज़ और एयरबोर्न फाइट्स, जो इस फिल्म को स्पाई-थ्रिलर की कैटेगरी में अगले स्तर पर ले जाती हैं. लेकिन कियारा का ग्लैमरस लुक हर फ्रेम में अलग चमक जोड़ता है. कियारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर टीज़र को शेयर करते हुए लिखा, "इस फिल्म में कई पहली बार हैं. मेरी पहली YRF फिल्म. पहली एक्शन फिल्म. पहली बार इन दो जबरदस्त हीरोज़ के साथ काम. अयान के साथ पहली कोलैबोरेशन. और हां, पहला बिकिनी शॉट. उम्मीद है टीज़र ने आपको एक्साइट कर दिया होगा."

She is looking next level in #War2Teaser

She deserves more space #KiaraAdvani #War2

