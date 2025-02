‘I Don’t Charge Fees’: 'मैं पैसे नहीं लेता' – आमिर खान ने बताया क्यों नहीं चार्ज करते एक्टिंग फीस, सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर निर्भर रहती है कमाई

‘I Don’t Charge Fees’: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने हाल ही में एबीपी नेटवर्क के इवेंट में अपने अनोखे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में खुलासा किया. अगले महीने (14 मार्च 2025) को 60 साल के होने जा रहे आमिर ने बताया कि वह किसी फिल्म के लिए एक्टर फीस चार्ज नहीं करते और उनकी कमाई पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर निर्भर करती है. आमिर खान ने कहा, "मैं पैसे नहीं लेता हूं. एक एक्टर के तौर पर मेरी जो फीस है, उसे फिल्म पर लोड नहीं करता. यह मैं 20-21 साल से कर रहा हूं.

एक्टर ने आगे कहा, फिल्म की लागत 10-15 करोड़ रुपये होती है, जो फिल्म आसानी से कमा लेती है. इसलिए मुझे रिस्क नहीं होता. अगर फिल्म चलती है, तो मुझे कमाई होती है, लेकिन अगर फिल्म नहीं चलती, तो मुझे कुछ नहीं मिलता."

#ABPIdeasOfIndia | Is commercially viable movie making tough based on sensitive subjects? Aamir Khan shares his perspective, revealing that he hasn't charged for a movie in the last 20 years and only earns when the public appreciates it.pic.twitter.com/qXVG99mNiR

— ABP माझा (@abpmajhatv) February 22, 2025