Dharmendra Death False News: धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में सुधार, निधन की झूठी खबरों के बीच बेटे अभय देओल ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे; VIDEO

(Photo Credits Twitter)

Dharmendra Death False News: अब से कुछ समय पहले मीडिया के हवाले से खबर आई थी कि ‘शोले’ के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया. यह खबर सुनकर उनके फैंस निराश हुए और श्रद्धांजलि देने लगे. लेकिन यह खबर गलत थी.बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लोगों को सच बताया.

वहीं धर्मेंद्र के निधन की गलत खबरों के बीच बेटे अभय देओल भी परेशान हो गए. खबर मिलते ही पिता से मिलने ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे. जिक्सा वीडियो x पर सामने आया हैं. वीडियो में देखा जा स्काट अहै कि वे अस्पताल पहुंचने के बाद गाड़ी से उतर कर अस्पताल के अंदर जा रहे हैं. यह भी पढ़े: Dharmendra Death False News: बिल्कुल ठीक हैं धर्मेंद्र, निधन की खबरों को बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया अफवाह

पिता से मिलने अभय देओल ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे

#WATCH | Maharashtra: Actor Abhay Deol arrives at the residence of veteran actor Dharmendra in Mumbai Dharmendra is currently admitted at Breach Candy Hospital pic.twitter.com/jLvjfx0XzQ — ANI (@ANI) November 11, 2025

ईशा देओल ने लिखा:

"मीडिया इस मामले पर ज्यादा ही सक्रिय है और गलत खबरें फैला रही है. मेरे पिता स्थिर हैं और रिकवर कर रहे हैं। हम सभी से निवेदन है कि हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें। पापा की जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ करें.

हेमा मालिनी ने जताया गुस्सा

वहीं हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धर्मेंद्र के निधन की खबरों पर गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "जो हो रहा है वो माफी के लायक नहीं है! जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जिसका इलाज चल रहा है और वह ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैरज़िम्मेदाराना है