Baaghi 4 Official Trailer: बागी 4 का ट्रेलर धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, टाइगर श्रॉफ का एक्शन, हरनाज संधू का डेब्यू और संजय दत्त का दमदार अंदाज!

टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' का एक्शन से भरपूर ट्रेलर रिलीज हो गया है (Photo credits: X)

Baaghi 4 Official Trailer: आखिरकार इंतजार खत्म हुआ! टाइगर श्रॉफ की सबसे पॉपुलर एक्शन फिल्म सीरीज 'बागी' की चौथी कड़ी, यानी 'बागी 4' का धमाकेदार ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. इस बार टाइगर के साथ मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज़ संधू एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही हैं, और उनके साथ सोनम बाजवा और संजय दत्त (Sanjay Dutt) जैसे बड़े नाम भी जुड़े हैं.

एक्शन ऐसा कि 'एनिमल' भी फीकी लगे

ट्रेलर को देखकर एक बात तो साफ है - 'बागी 4' एक्शन के मामले में सारी हदें पार करने वाली है. कहा जा रहा है कि इसके एक्शन सीन्स के आगे रणबीर कपूर की 'एनिमल' भी फीकी लगेगी. टाइगर श्रॉफ अपने 'रॉनी' के किरदार में वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज़ पहले से भी ज्यादा खतरनाक और दमदार है. वो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और ट्रेलर में दुश्मनों पर कहर बनकर टूटते नजर आ रहे हैं. फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट मिला है, जो इशारा करता है कि एक्शन का लेवल बहुत ही जबरदस्त होने वाला है.

प्यार, धोखा और दमदार डायलॉग्स

इस जबरदस्त एक्शन कहानी के दिल में एक लव स्टोरी है. फिल्म में रॉनी का दिल अलीशा पर आता है, जिसका किरदार खूबसूरत हरनाज़ संधू निभा रही हैं. यह उनकी पहली फिल्म है और ट्रेलर में उनकी और टाइगर की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है. वहीं, पंजाबी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस सोनम बाजवा भी एक अहम रोल में हैं. खास बात यह है कि वह सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि जबरदस्त एक्शन करती हुई भी दिख रही हैं.

ट्रेलर में कई दमदार डायलॉग भी हैं. जब कोई रॉनी से पूछता है, "दिमाग हिला हुआ है तेरा?", तो उसका जवाब होता है, "दिमाग नहीं… दिल." यह डायलॉग दिखाता है कि रॉनी जो कुछ भी कर रहा है, वो अपने दिल के लिए कर रहा है. ट्रेलर में रॉनी का इमोशनल साइड भी दिखाया गया है, जहाँ वो टूटता और रोता हुआ भी नजर आता है.

संजय दत्त की एंट्री से आया ट्विस्ट

ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज संजय दत्त की एंट्री है. उनके दमदार डायलॉग "अजीब किस्सा देखा खुदकुशी का… दुनिया से तंग आकर एक आशिक ने मोहब्बत कर ली" ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. उनका किरदार काफी रहस्यमयी लग रहा है और ऐसा लगता है कि वो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आएंगे.

कुल मिलाकर, 'बागी 4' सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशनल और एक्शन से भरपूर लव स्टोरी होने का वादा करती है. अब फैंस को इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है.