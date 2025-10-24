क्या भारत की Manika Vishwakarma ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता? जानें मिस यूनिवर्स 2021 की विनर Harnaaz Sandhu के पुराने वीडियो के साथ वायरल हो रहे खबर की सच्चाई

हरनाज संधू के मिस यूनिवर्स 2021 जीतने का वीडियो (Photo Credits: X/@PNRai1)

Fact Check: क्या राजस्थान की इंडियन मॉडल मनिका विश्वकर्मा (Manika Vishwakarma) ने मिस यूनिवर्स 2025 (Miss Universe 2025) का टाइटल जीता? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं. यह सवाल तब उठा जब X (पहले ट्विटर) पर कई यूजर्स ने दावा किया कि राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीता है. एक यूजर ने कहा, ‘राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया गया.’ जबकि दूसरे ने एक वीडियो शेयर किया और दावा किया कि यह भारत के राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा के जीतने का पल है.

यह वायरल वीडियो सच लग रहा है और इसमें मिस यूनिवर्स पेजेंट में हिस्सा लेने वाली कंटेस्टेंट्स बेसब्री से यह जानने का इंतजार कर रही हैं कि मिस यूनिवर्स 2025 का विनर कौन है. यह वायरल क्लिप इस दावे के साथ शेयर की गई थी कि भारत की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीता है. हालांकि, यह जितना सच लगता है, सच्चाई उससे बहुत अलग है. यह वायरल क्लिप मनिका विश्वकर्मा की नहीं, बल्कि एक और भारतीय मॉडल हरनाज संधू की है, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीता था. यह भी पढ़ें: PM मोदी का वायरल वीडियो निकला फेक! 21,000 रुपये निवेश कर हर महीने 3.5 लाख कमाने का दावा झूठा साबित

क्या मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता? फैक्ट चेक से पता चला है कि यह वीडियो हरनाज संधू के मिस यूनिवर्स 2021 पेजेंट जीतने का है.

The claim is incorrect. Manika Vishwakarma is Miss Universe India 2025 and will represent India at the Miss Universe 2025 pageant in Thailand next month. The event hasn't occurred yet, so no winner has been crowned. The video appears to be from a past event. Congrats to her on… — Grok (@grok) October 23, 2025

वायरल क्लिप मिस यूनिवर्स 2021 विनर हरनाज संधू (Harnaaz Sandhu) का पुराना वीडियो है.

एक फैक्ट चेक में पता चला कि वीडियो में इंडियन मॉडल, एक्ट्रेस और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हरनाज संधू हैं, न कि मनिका विश्वकर्मा. मिस यूनिवर्स 2021 विनर हरनाज संधू का यह पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने के लिए शेयर किया गया था. हरनाज संधू, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 पेजेंट में भारत को रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने 13 दिसंबर 2021 को मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीता था. मिस यूनिवर्स 2021 इवेंट इज़राइल के इलात में हुआ था. खास बात यह है कि उन्हें पिछली टाइटल होल्डर, मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया था.

वीडियो में हरनाज संधू यह कहती हुई दिख रही हैं कि वह मिस यूनिवर्स 2021 हैं.

View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा शेयर किए गए वायरल क्लिप में दिख रही मॉडल हरनाज संधू हैं, न कि मनिका विश्वकर्मा, जैसा कि दावा किया जा रहा है. हरनाज संधू पहले ही मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीत चुकी हैं, जबकि मनिका विश्वकर्मा ने हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल जीता है. उन्हें 18 अगस्त को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया था. वह मिस यूनिवर्स 2025 पेजेंट में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, जो अगले महीने थाईलैंड में होने वाला है.

इसलिए, यह दावा कि मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स 2025 पेजेंट जीता है, गलत है. मिस यूनिवर्स 2025 इवेंट अभी तक हुआ ही नहीं है और यह 21 नवंबर को पाक क्रेट, नोंथबुरी के इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में होने वाला है. वीडियो में दिख रही इंडियन मॉडल हरनाज संधू हैं और वायरल वीडियो में उन्हें इजराइल में मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीतते हुए दिखाया गया है. हरनाज संधू का वीडियो इस गलत दावे के साथ शेयर किया गया था कि मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स 2025 पेजेंट जीता है.

Fact check