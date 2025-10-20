Actor Asrani Funeral: दिवाली के मौके पर फिल्म अभिनेता असरानी का मुंबई में निधन, सांताक्रूज़ श्मशान घाट पर किया गया अंतिम संस्कार

(Photo Credits Instagram)

Actor Asrani Funeral: फिल्म अभिनेता और निर्देशक गोवर्धन असरानी, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सभी 'असरानी' के नाम से जानते थे, उनका सोमवार 20 नवंबर को मुंबई के जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में दोपहर 3 बजे निधन हो गया. वह 84 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे.

सांताक्रूज़ श्मशान घाट पर हुआ अंतिम संस्कार

दिवंगत अभिनेता के निधन अंतिम संस्कार सांताक्रूज़ श्मशान घाट पर किया गया, जहां उनके परिजन और कुछ करीबी लोग मौजूद रहे. श्मशान घाट से सामने आईं तस्वीरों में परिजनों को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देते देखा गया. यह भी पढ़े: Actor Asrani Passes Away: फिल्म ‘शोले’ में जेलर का किरदार निभाने वाले अभिनेता असरानी नहीं रहे, 84 साल की उम्र में दिवाली के मौके पर मुंबई में निधन

परिवार में ये सदस्य हैं शेष

असरानी के प्रबंधक बाबूभाई थिबा ने समाचार एजेंसी न्यूज एजेंसी ANI को बताया, असरानी जी का आज दोपहर 3 बजे जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बहन और भतीजा हैं.

जानें असरानी के बारे में

असरानी ने अपने फिल्मी करियर में 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया. उन्होंने 'शोले' फिल्म में निभाए जेलर के हास्य किरदार से खास पहचान बनाई. 'धमाल', 'भूल भुलैया', 'बंटी और बबली 2', 'वेलकम', 'ऑल द बेस्ट' जैसी हिट फिल्मों में भी अहम रोल निभाया.

जयपुर के रहने वाले थे

वह जयपुर, राजस्थान के मूल निवासी थे और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से अभिनय की पढ़ाई की थी.