Actor Asrani Passes Away: फिल्म 'शोले' में जेलर का किरदार निभाने वाले अभिनेता असरानी नहीं रहे, 84 साल की उम्र में दिवाली के मौके पर मुंबई में निधन

(Photo Credits News 18)

Actor Asrani Passes Away: फिल्म 'शोले' में जेलर का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता असरानी नहीं रहे, जो उनके फैंस के लिए बेहद दुखद खबर है। सोमवार, 20 अक्टूबर को दिवाली की शुभकामनाएं देने के कुछ ही घंटे बाद 84 साल की उम्र में उनका मुंबई में निधन हो गया. उनके निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. यह भी पढ़े: Vivek Lagoo Passes Away: दिग्गज अभिनेता-निर्देशक विवेक लागू का 74 साल की उम्र में निधन, आज ओशिवारा में होगा अंतिम संस्कार

असरानी ने 350 से अधिक फिल्मों में किया अभिनय

असरानी ने अपने लंबे फिल्मी करियर में 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और दशकों तक अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह पिछले कुछ समय से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और सोमवार शाम करीब 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. हालांकि, उनके निधन के सटीक कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है.

असरानी जयपुर के रहने वाले थे

असरानी मूल रूप से जयपुर, राजस्थान के रहने वाले थे. उनका सबसे चर्चित और यादगार किरदार फिल्म 'शोले' का जेलर था, जिसकी कॉमिक टाइमिंग और अंदाज़ आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय है.

इन हिट फिल्मों का भी रहे हिस्सा

‘शोले’ के अलावा असरानी ने कई हिट फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं, जिनमें

'भूल भुलैया', 'धमाल', 'बंटी और बबली 2', 'R... राजकुमार', 'ऑल द बेस्ट' और 'वेलकम' जैसी चर्चित फिल्में शामिल हैं.

हर किरदार में दिखाया कमाल

असरानी एक ऐसे कलाकार थे जो कॉमेडी, चरित्र भूमिकाओं और गंभीर अभिनय में बराबरी से माहिर थे। उन्होंने हर पीढ़ी के दर्शकों को अपनी अदाकारी से हँसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया.

बॉलीवुड ने खोया एक अनमोल सितारा

उनकी मृत्यु से बॉलीवुड ने एक ऐसा चमकता सितारा खो दिया है, जिसके योगदान को फिल्म इंडस्ट्री हमेशा याद रखेगी. असरानी की अदाकारी और फिल्मी सफर को आने वाली पीढ़ियाँ भी प्रेरणा के रूप में देखेंगी.