Darshan Kumar Dies: T-सीरीज के स्तंभ और गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का 70 साल की उम्र में निधन; फिल्म और संगीत जगत में शोक की लहर

Darshan Kumar Dies: दिग्गज संगीत कंपनी टी-सीरीज (T-Series) से जुड़े और दिवंगत गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का दिल्ली में निधन हो गया है. 70 वर्षीय दर्शन कुमार ने टी-सीरीज को खड़ा करने और उसे ऊंचाइयों तक ले जाने में पर्दे के पीछे रहकर अहम भूमिका निभाई थी. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद संगीत जगत और बॉलीवुड में शोक की लहर है.
उद्योग में योगदान और सादगी भरा जीवन
दर्शन कुमार को टी-सीरीज के शुरुआती दिनों का एक मजबूत आधार माना जाता है. जहां गुलशन कुमार कंपनी का चेहरा थे, वहीं दर्शन कुमार ने व्यापारिक बारीकियों और प्रबंधन में बड़ा योगदान दिया. हालांकि, कंपनी की अपार सफलता के बावजूद उन्होंने खुद को हमेशा लाइमलाइट और सार्वजनिक चकाचौंध से दूर रखा. वह सादगी के साथ कंपनी के विकास कार्यों में जुटे रहे. यह भी पढ़े: Daya Ben’s Father Bhim Vakani Dies: नहीं रहें ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम दया बेन के पिता भीम वकानी, अहमदाबाद में निधन
संगीत जगत ने दी श्रद्धांजलि
दर्शन कुमार के निधन पर संगीत उद्योग की कई जानी-मानी हस्तियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है. मशहूर गायक मीका सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इसे संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति बताया. इंडस्ट्री के अन्य कलाकारों और सहयोगियों ने भी कुमार परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.
परिवार की ओर से आधिकारिक जानकारी का इंतजार
दर्शन कुमार का निधन दिल्ली में हुआ है, लेकिन उनकी मृत्यु के सटीक कारणों के बारे में परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान साझा नहीं किया गया है. कुमार परिवार फिलहाल इस दुखद घड़ी में निजता बनाए हुए है. उम्मीद जताई जा रही है कि अंतिम संस्कार और अन्य विवरण जल्द ही साझा किए जा सकते हैं.
टी-सीरीज का सफर
टी-सीरीज की स्थापना गुलशन कुमार ने की थी, जिन्होंने भारत में संगीत वितरण के तरीके को बदल दिया था. दर्शन कुमार ने अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर इस साम्राज्य को स्थापित करने में मदद की. आज टी-सीरीज दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनलों और फिल्म निर्माण कंपनियों में से एक है, जिसका नेतृत्व अब भूषण कुमार कर रहे हैं.