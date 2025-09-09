Gopal Snacks Share Price: गोपाल स्नैक्स ने बढ़ाया कारोबार का दायरा, कर्नाटक और उत्तराखंड में खोले जाएंगे नए प्लांट; शेयर प्राइज में उछाल की संभावना

Photo- @Gopal_Namkeen/X

Gopal Snacks Share Price: देश की जानी-मानी FMCG कंपनी गोपाल स्नैक्स लिमिटेड (Gopal Snacks Limited) अब अपने कारोबार का और विस्तार करने जा रही है. कंपनी ने हाल ही में कर्नाटक के हिरियूर (Hiriyur) और उत्तराखंड के काशीपुर (Kashipur) में थर्ड-पार्टी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स (Third-Party Manufacturing Plants) से जुड़ने के लिए दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. इस कदम को दक्षिण और उत्तर भारत में कंपनी की मजबूत पकड़ बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है. गोपाल स्नैक्स अपने स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के लिए पहले से ही ग्राहकों के बीच एक विश्वसनीय ब्रांड बन चुका है.

अब इन नए प्लांट्स की मदद से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहती है. साथ ही, कंपनी का उद्देश्य वितरण नेटवर्क को मजबूत करके व्यापारिक साझेदारों को बेहतर सहयोग प्रदान करना है.

ये भी पढें: Indian Stock Market: हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी 24,700 स्तर से ऊपर कर रहा कारोबार

हिरियूर प्लांट में कैसे उत्पादों का निर्माण होगा

हिरियूर प्लांट (Hiriyur Plant) की बात करें तो इसकी स्थापित क्षमता 4,400 MTPA होगी. इस यूनिट में मुख्य रूप से वेफर्स, स्नैक पेलेट्स और मक्का-आधारित उत्पादों का निर्माण किया जाएगा. कंपनी दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पर केंद्रित है. नया प्लांट वहां के डीलरों और ग्राहकों को तेज और आसान आपूर्ति प्रदान करेगा.

काशीपुर प्लांट में कैसे उत्पादों का निर्माण होगा

दूसरी ओर, उत्तराखंड के काशीपुर स्थित प्लांट (Kashipur Plant) की क्षमता 5,900 मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी. यहां नमकीन उत्पाद जैसे गाठिया, स्नैक पेलेट्स और मक्के के उत्पाद तैयार किए जाएंगे. इस प्लांट के जरिए, गोपाल स्नैक्स उत्तर भारतीय बाजार में अपनी पैठ बनाने के साथ-साथ स्थानीय डीलरों को मजबूत समर्थन देने की योजना बना रहा है.

अलग क्षेत्रों में उत्पादन केंद्र बनाने का कारण?

कंपनी का मानना ​​है कि अलग-अलग क्षेत्रों में उत्पादन केंद्र बनाने से न केवल आपूर्ति श्रृंखला और वितरण प्रणाली सरल होगी, बल्कि ताजा और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद ग्राहकों तक तेजी से पहुंचेंगे.

कंपनी का यह विस्तार इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे और गोपाल स्नैक्स की बाज़ार हिस्सेदारी तेजी से बढ़ सकती है.

Disclaimer: Latestly.com पर व्यक्त किए गए विचार विशेषज्ञों के निजी विचार हैं. वेबसाइट या प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है. पाठकों को सलाह दी जाती है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से सलाह लें.