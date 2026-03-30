Gold Rate Today, March 30, 2026: उतारा चढ़ाव के बीच सोने की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत बड़े शहरों में 22K-24K के आज के ताजा रेट

Gold | Representational Image (Photo Credits: Pexels)

Gold Rate Today, March 30, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार, 30 मार्च 2026 को सोने की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया. पिछले कुछ सत्रों में आई भारी उतार-चढ़ाव के बाद बाजार ने नए सप्ताह की शुरुआत स्थिरता के साथ की है. गुड रिटर्न्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में 24 कैरेट (शुद्ध) सोने की औसत कीमत 1,48,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,740 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

शुद्धता के आधार पर आज के भाव

आज सुबह के कारोबार में देश भर में सोने की खुदरा कीमतें कुछ इस प्रकार रहीं (इनमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं): यह भी पढ़े: Gold Rate Today: गिरावट के बीच सोने की कीमतों में सुधार, Delhi-Mumbai समेत प्रमुख शहरों में जानें 22K-24K के आज के ताजा रेट

24-कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,48,080 रुपये प्रति 10 ग्राम.

22-कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,35,740 रुपये प्रति 10 ग्राम.

18-कैरेट सोना (75.0% शुद्धता): 1,11,060 रुपये प्रति 10 ग्राम.

प्रमुख शहरों में सोने के दाम (30 मार्च, 2026)

स्थानीय मांग और परिवहन लागत के कारण अलग-अलग शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखा गया है:

शहर 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली 1,48,210 रुपये 1,35,890 रुपये मुंबई 1,48,080 रुपये 1,35,740 रुपये चेन्नई 1,49,010 रुपये 1,36,590 रुपये कोलकाता 1,48,080 रुपये 1,35,740 रुपये बेंगलुरु 1,48,080 रुपये 1,35,740 रुपये लखनऊ/नोएडा 1,48,210 रुपये 1,35,890 रुपये

बाजार को प्रभावित करने वाले कारक

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि सोने की कीमतों में यह 'वेट एंड वॉच' की स्थिति वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण है. हालांकि सोना अपने मार्च के उच्चतम स्तर (1.73 लाख रुपये) से लगभग 15% नीचे आ गया है, लेकिन मौजूदा स्तर पर इसे मजबूत तकनीकी समर्थन मिल रहा है. अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों का 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना रहना घरेलू बाजार में सोने की लैंडिंग कॉस्ट को प्रभावित कर रहा है.

आगे की राह और चांदी का हाल

विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है क्योंकि निवेशक अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और केंद्रीय बैंक के बयानों पर नजर रख रहे हैं. इस बीच, चांदी की कीमतों में भी मजबूती देखी गई है और यह 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब कारोबार कर रही है. ज्वेलर्स का कहना है कि शादी-ब्याह के सीजन की मांग शुरू होने पर कीमतों में फिर से तेजी देखी जा सकती है.