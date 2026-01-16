Gold Rate Today, January 16, 2026: रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद थमी सोने की रफ्तार, जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक आज के ताजा भाव

Gold Rate Today, January 16, 2026: भारतीय घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में पिछले कई दिनों से जारी तूफानी तेजी पर आज, 16 जनवरी 2026 को ब्रेक लगा है. बेंचमार्क 24-कैरेट सोना फिलहाल लगभग 1,43,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. कल के बंद भाव के मुकाबले इसमें महज 10 रुपये की मामूली गिरावट दर्ज की गई है. इसी हफ्ते सोना 1.47 लाख रुपये (कर सहित) के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया था, जिसके बाद अब निवेशक मुनाफावसूली (Profit Booking) करते नजर आ रहे हैं.

प्रमुख शहरों में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

भारत के विभिन्न शहरों में स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. आज सुबह के ताजा भाव नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, January 13: सोने की कीमतों में भारी उछाल, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में आज 22K और 24K गोल्ड के ताज़ा रेट

शहर 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली INR 1,31,790 INR 1,43,760 मुंबई INR 1,31,640 INR 1,43,610 चेन्नई INR 1,32,910 INR 1,44,990 कोलकाता INR 1,31,640 INR 1,43,610 बेंगलुरु INR 1,31,640 INR 1,43,610 लखनऊ/नोएडा INR 1,31,790 INR 1,43,760 अहमदाबाद INR 1,31,690 INR 1,43,660

वैश्विक बाजार और निवेशकों का रुख

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना (Spot Gold) मामूली गिरावट के साथ 4,606 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका के मजबूत लेबर डेटा ने डॉलर को मजबूती दी है. डॉलर के मजबूत होने से भारतीय खरीदारों के लिए सोना आयात करना महंगा हो गया है. इसके अलावा, 2026 की शुरुआत से अब तक सोने में करीब 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसके बाद ज्वेलर्स और स्टॉकिस्ट अब और खरीदारी करने से पहले थोड़ा इंतजार कर रहे हैं.

क्यों ऐतिहासिक स्तर पर है सोना?

जनवरी 2025 में सोने के दाम करीब 78,000 रुपये के आसपास थे, जो अब बढ़कर 1.43 लाख रुपये के पार पहुंच चुके हैं. इस भारी उछाल के पीछे मुख्य कारण केंद्रीय बैंकों, विशेषकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा की जा रही सोने की बड़ी खरीदारी है. वर्तमान में RBI के पास 880 टन से अधिक सोने का भंडार है. साथ ही, भारत में शादियों के सीजन के कारण रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद फिजिकल गोल्ड की मांग बनी हुई है.

निवेश की सलाह

खुदरा निवेशकों के लिए बाजार के जानकार इस ठहराव को एक "स्वस्थ सुधार" (Healthy Correction) मान रहे हैं. हालांकि, भौतिक सोने (गहनों) पर लगने वाले 8% से 15% तक के मेकिंग चार्ज को देखते हुए, एक्सपर्ट्स अब डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ (ETF) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) को अधिक आकर्षक विकल्प बता रहे हैं.