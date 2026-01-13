Gold Rate Today, January 13: सोने की कीमतों में भारी उछाल, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में आज 22K और 24K गोल्ड के ताज़ा रेट

(Photo : X)

Gold Rate Today, January 13: भारतीय सर्राफा बाजार में आज मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को सोने की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव (जैसे अमेरिका-वेनेजुएला और ईरान संकट) के कारण सोने के दाम अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। घरेलू बाजार में शादियों के सीजन की बढ़ती मांग ने भी इन कीमतों को सहारा दिया है। देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव अब 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की सीमा को पार कर गया है.

प्रमुख शहरों में आज सोने का भाव

नीचे दी गई तालिका में देश के विभिन्न शहरों में आज के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतें (प्रति 10 ग्राम) दी गई हैं.

शहर 22K सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) 24K सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली ₹ 1,30,360 ₹ 1,42,310 मुंबई ₹ 1,30,310 ₹ 1,42,160 चेन्नई ₹ 1,28,890 ₹ 1,39,640 अहमदाबाद ₹ 1,30,360 ₹ 1,42,310 कोलकाता ₹ 1,30,310 ₹ 1,42,160 बेंगलुरु ₹ 1,30,310 ₹ 1,42,160 लखनऊ ₹ 1,30,460 ₹ 1,42,310 जयपुर ₹ 1,30,460 ₹ 1,40,600

कीमतों में तेजी के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले तीन सत्रों में सोने की कीमतों में लगभग 3% की कुल वृद्धि दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना (Spot Gold) $4,620 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर के करीब कारोबार कर रहा है.

वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्ध और आर्थिक अस्थिरता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं, भारत में मकर संक्रांति और शादी-ब्याह के शुभ मुहूर्त के कारण खुदरा खरीदारों की मांग में कमी नहीं आई है, जिससे कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है.

खरीदारी से पहले शुद्धता की जांच कैसे करें?

बढ़ती कीमतों के बीच उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल प्रमाणित सोना ही खरीदें। शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए BIS हॉलमार्क अवश्य देखें.

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनुसार, सोने पर निम्नलिखित तीन निशान होने अनिवार्य हैं:

BIS लोगो (त्रिभुजाकार निशान) शुद्धता ग्रेड (जैसे 22K916) HUID नंबर (एक अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड)

बाजार का भविष्य

विशेषज्ञों का अनुमान है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक जोखिम बने रहेंगे, सोने में तेजी का दौर (Bull Run) जारी रह सकता है। कम अवधि में कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम जताई जा रही है.