Gold Prices Hit New Record: सोने की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड, चांदी में भी आई तेजी; जानें अपने शहर का लेटेस्ट भाव

Gold And Silver Rates

Gold Prices Hit New Record: भारतीय स्वर्ण बाजार (Indian Gold Market) में आज सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया. 24 कैरेट सोने की कीमत ₹11,831 प्रति ग्राम पर पहुंच गई, जो पिछले दिन की तुलना में ₹142 की वृद्धि है. 22 कैरेट सोना ₹10,845 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹8,873 प्रति ग्राम पर बिक रहा है, जो क्रमशः ₹130 और ₹106 की बढ़ोतरी दर्शाता है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अक्टूबर में शुरू होने वाले त्योहारी सीजन में सोने की मांग (Gold Demands on Festive Season) और बढ़ने की संभावना है, जिससे कीमतों में और तेजी आ सकती है.

ये भी पढें: Gold Buying Tips: दशहरा-दीवाली पर सोना खरीदते समय इन 8 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा नुकसान

सोना सबसे पसंदीदा निवेश विकल्प

सोने को हमेशा से निवेशकों और आभूषण प्रेमियों के लिए एक सुरक्षित दांव माना जाता रहा है. 24 कैरेट सोना सबसे पसंदीदा निवेश (Investing in Gold) विकल्प है, जबकि 22 और 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल ज्यादातर ज्वेलरी बनाने में होता है. आज की कीमतें स्पष्ट करती हैं कि सोने में निवेश अभी भी लाभदायक हो सकता है.

चांदी की कीमतों (Latest Silver Prices) में भी तेजी देखी गई है. निवेशक और व्यापारी दोनों ही इस समय सोने और चांदी में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं.

प्रमुख शहरों में सोने का लेटेस्ट भाव

चेन्नई: 24 कैरेट ₹11,848, 22 कैरेट ₹10,860, 18 कैरेट ₹8,990

24 कैरेट ₹11,848, 22 कैरेट ₹10,860, 18 कैरेट ₹8,990 मुंबई: 24 कैरेट ₹11,831, 22 कैरेट ₹10,845, 18 कैरेट ₹8,873

24 कैरेट ₹11,831, 22 कैरेट ₹10,845, 18 कैरेट ₹8,873 दिल्ली: 24 कैरेट ₹11,846, 22 कैरेट ₹10,860, 18 कैरेट ₹8,883

24 कैरेट ₹11,846, 22 कैरेट ₹10,860, 18 कैरेट ₹8,883 कोलकाता: 24 कैरेट ₹11,831, 22 कैरेट ₹10,845, 18 कैरेट ₹8,767

24 कैरेट ₹11,831, 22 कैरेट ₹10,845, 18 कैरेट ₹8,767 बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, केरल: 24 कैरेट ₹11,831, 22 कैरेट ₹10,845, 18 कैरेट ₹8,873

सही समय पर करें खरीदारी और बिक्री

विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता (Global Economic Instability), डॉलर की कमजोरी (Dollar Weakness) और भारतीय त्योहारों की बढ़ती मांग (Demands of gold) सोने की बढ़ती कीमतों के मुख्य कारण हैं. निवेशक अपनी बचत की सुरक्षा के लिए इस समय सोना और चांदी दोनों खरीद रहे हैं.

अगर आप सोने या चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय सावधानी बरतने का है. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार के उतार-चढ़ाव पर ध्यान दें और सही समय पर खरीदारी और बिक्री करें.