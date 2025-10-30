Gold Rate Today: सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, आज कीमतों में आई भारी गिरावट, जानें लेटेस्ट रेट

(Photo : X)

आज गुरुवार (30 अक्टूबर) को सोने-चांदी के बाज़ार से बड़ी खबर आई है. सोने की कीमतों में ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारों के चेहरे खिल गए हैं. अगर आप भी सोना खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो यह एक अच्छा मौका हो सकता है.

सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी के भाव में भी आज नरमी देखी गई है. आइए जानते हैं आज 10 ग्राम सोने का भाव कितना कम हुआ है.

आज कितना सस्ता हुआ सोना?

गुरुवार को घरेलू सर्राफा बाज़ार में सोने के भाव बुधवार के मुकाबले काफी नीचे आ गए.

24 कैरेट सोना (सबसे शुद्ध): आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,20,640 रुपये है. यह कल के मुकाबले 1,910 रुपये सस्ता हो गया है.

आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,20,640 रुपये है. यह कल के मुकाबले 1,910 रुपये सस्ता हो गया है. 22 कैरेट सोना (गहनों के लिए): 10 ग्राम 22 कैरेट सोना आज 1,10,600 रुपये का मिल रहा है. इसमें कल से 1,750 रुपये की बड़ी गिरावट आई है.

10 ग्राम 22 कैरेट सोना आज 1,10,600 रुपये का मिल रहा है. इसमें कल से 1,750 रुपये की बड़ी गिरावट आई है. 18 कैरेट सोना: वहीं, 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का रेट 90,520 रुपये हो गया है. यह भी कल के भाव से 1,430 रुपये टूटा है.

लेटेस्ट अपडेट- सुबह सोना 1,910 रुपये तक सस्ता हुआ था, लेकिन अब रिकवरी के बाद यह सिर्फ 760 रुपये सस्ता रह गया है.

चांदी के भाव भी गिरे

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है. आज चांदी का भाव 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम गिरकर 1,51,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है.

वायदा बाज़ार (MCX) पर भी सुबह के कारोबार में सोने और चांदी, दोनों के भाव लाल निशान में यानी गिरे हुए खुले.

आपके शहर में क्या है भाव?

देश के बड़े शहरों में सोने के भाव में मामूली अंतर रहता है. यहां 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के रेट दिए गए हैं:

दिल्ली: 1,20,640 रुपये

1,20,640 रुपये मुंबई: 1,20,490 रुपये

1,20,490 रुपये कोलकाता: 1,20,490 रुपये

1,20,490 रुपये चेन्नई: 1,21,090 रुपये (महानगरों में सबसे महंगा)

बाज़ार में इस बड़ी गिरावट से उन लोगों को ज़रूर राहत मिली है, जो शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करने वाले हैं या सोने में निवेश का सही मौका देख रहे थे.