Stocks to Buy or Sell Today, November 4, 2025: आज सुर्खियों में रहेंगे Bharti Airtel, Zydus Lifesciences और Cipla, जानिए किन शेयरों पर रहेंगी निवेशकों की नजर?

Representative Image (Photo Credits: Pixabay)

Stocks to Buy or Sell Today, November 4, 2025: त्योहारी सीजन के बाद, शेयर बाजार में एक बार फिर हलचल बढ़ने की उम्मीद है. बुधवार, 4 नवंबर को बाजार खुलते ही निवेशकों की नजर कुछ खास शेयरों पर रहेगी. CNBC TV18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, Bharti Airtel, Zydus Lifesciences, Cipla, Hero MotoCorp, Godfrey Phillips India और City Union Bank जैसे शेयर आज चर्चा में रह सकते हैं. सेंसेक्स और निफ्टी में 3 नवंबर को मामूली गिरावट देखी गई, जबकि अक्टूबर में दोनों सूचकांकों ने सात महीनों में अपनी सबसे बड़ी तेजी दर्ज की थी.

अब, बाजार में थोड़ी स्थिरता के साथ, मुनाफावसूली या नई खरीदारी रणनीति अपनाने का समय आ गया है.

ये भी पढें: Gold Rate Today, November 4: सोने की कीमतों में फिर हुई हलचल! जानिए दिल्ली, मुंबई समेत सभी बड़े शहरों में 10 ग्राम गोल्ड का भाव

आज ध्यान देने वाले शेयर (4 नवंबर 2025)

1. भारती एयरटेल (Bharti Airtel – NSE: BHARTIARTL)

कंपनी ने अपने टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट Indus Towers में अतिरिक्त 5% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है. इससे Airtel की पकड़ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर और मजबूत होगी. निवेशक इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए दिलचस्पी दिखा सकते हैं.

2. जाइडस लाइफसाइंसेज (Zydus Lifesciences – NSE: ZYDUSLIFE)

सोमवार को कंपनी के शेयर लगभग स्थिर रहे. हालांकि, जाइडस को अहमदाबाद CGST Department से अप्रैल 2018 से मार्च 2024 तक की अवधि के लिए एक डिमांड ऑर्डर मिला है. अल्पकालिक उतार-चढ़ाव संभव है.

3. सिप्ला (Cipla – NSE: CIPLA)

फार्मा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सिप्ला ने मुंबई स्थित Inzpera Healthscience का 100% अधिग्रहण करने पर सहमति जताई है. लगभग ₹111 करोड़ मूल्य का यह सौदा Health Science Segment में कंपनी की उपस्थिति को और मजबूत करेगा.

4. हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp – NSE: HEROMOTOCO)

हीरो मोटोकॉर्प ने अक्टूबर में शानदार बिक्री दर्ज की. त्योहारी सीजन के दौरान कंपनी ने लगभग 9.94 लाख रजिस्ट्रेशन दर्ज किए. लगातार दूसरे महीने इस मजबूत प्रदर्शन ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है.

5. गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया (Godfrey Phillips – NSE: GODFRYPHLP)

सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 22.8% बढ़कर ₹304.99 करोड़ हो गया. पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹248.31 करोड़ था. लगातार वृद्धि इसे एक मजबूत उपभोक्ता शेयर (Consumer Share) बनाती है.

6. सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank – NSE: CUB)

सितंबर तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ (Net Profit) 15% बढ़कर ₹329 करोड़ हो गया. निरंतर सुधार के संकेत बैंकिंग क्षेत्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शा रहे हैं.

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में भी मामूली गिरावट देखी जा रही है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया है. भारत में भी सोना लगभग ₹1,22,990 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.