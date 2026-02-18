SMR Satta Matka Results: SMR सट्टा मटका पर सरकार की पैनी नजर, अवैध ऑनलाइन जुए के जोखिम और 2026 के नए नियम

भारत में ऑनलाइन जुए और अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार ने अपने अभियान को और तेज कर दिया है. साल 2026 की शुरुआत के साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने SMR सट्टा मटका जैसे प्लेटफॉर्म्स सहित लगभग 7,800 से अधिक अवैध वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है. सरकार का प्राथमिक उद्देश्य देश के युवाओं को वित्तीय धोखाधड़ी और जुए की लत से बचाना है.
PROGA 2025 और नए कड़े नियम
अगस्त 2025 में पारित 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट' (PROGA) अब पूरी तरह से प्रभावी हो चुका है. इस कानून के तहत किसी भी ऐसे गेम को 'अवैध' घोषित किया गया है जहां पैसा जीतने की उम्मीद में जमा किया जाता है. SMR सट्टा मटका जैसी साइट्स, जो पूरी तरह से भाग्य (Chance) पर आधारित होती हैं, अब भारतीय कानून के दायरे में पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.
भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान
नए नियमों के अनुसार, अवैध सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म संचालित करने या उन्हें बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.
संचालक: अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
प्रचार: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या विज्ञापनदाताओं द्वारा इन प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपये का जुर्माना तय किया गया है.
वित्तीय लेनदेन: बैंकों और पेमेंट गेटवे को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसी साइट्स से जुड़े किसी भी लेन-देन को तुरंत ब्लॉक करें.
उपयोगकर्ताओं के लिए जोखिम और सुरक्षा
विशेषज्ञों का कहना है कि SMR सट्टा मटका जैसे प्लेटफॉर्म्स अक्सर 'मिरर वेबसाइट्स' और 'क्लोन ऐप्स' का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रतिबंध से बचा जा सके. साइबर सुरक्षा टीम के अनुसार, इन साइट्स पर जाने से न केवल आपकी जमा राशि डूब सकती है, बल्कि आपका व्यक्तिगत डेटा भी चोरी हो सकता है. हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई उपयोगकर्ता इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बड़े वित्तीय नुकसान और साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं.
क्या कानूनी है और क्या नहीं?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह 'ई-स्पोर्ट्स' और 'सोशल गेमिंग' (जहां पैसा शामिल नहीं है) को बढ़ावा दे रही है. हालांकि, वास्तविक धन (Real Money) का उपयोग करने वाले किसी भी जुए या सट्टे को कानूनन अपराध की श्रेणी में रखा गया है. सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से इंटरनेट की निगरानी कर रही है ताकि नई उभरती अवैध साइटों को रियल-टाइम में ब्लॉक किया जा सके.