VIDEO: 'आत्मनिर्भर भारत की झलक': पीएम मोदी ने INS Vikrant पर जवानों के साथ मनाई दीपावली, खुद को बताया सौभाग्यशाली

पीएम मोदी (Photo : Youtube)

PM Modi INS Vikrant Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरब सागर की शांत लहरों के बीच तैनात भारत के गौरवशाली विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर दीपावली मनाने पहुंचे. उन्होंने भारतीय नौसेना (Indian Navy) के बहादुर जवानों के साथ इस पावन पर्व को मनाया, जो न केवल एक सैन्य उत्सव था, बल्कि राष्ट्र की एकजुटता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी साबित हुआ. गोवा और कारवार के तट से दूर, इस विशालकाय स्वदेशी जहाज पर दीपावली (Diwali 2025) ने समुद्र की गहराइयों को भी चकाचौंध कर दिया.

प्रधानमंत्री का यह दौरा, जो परंपरा का हिस्सा बन चुका है, इस बार नौसेना के वीर जवानों को समर्पित रहा. जब पीएम मोदी आईएनएस विक्रांत के डेक पर उतरे, तो नौसेना के अधिकारियों और जवानों ने उनका स्वागत पारंपरिक तरीके से किया.

ये भी पढें: VIDEO: ‘ये दिवाली, स्वदेशी वाली’: PM Modi ने देशवासियों से की अपील, देशभर में ‘Vocal for Local’ की नई लहर

INS विक्रांत पर जवानों के साथ पीएम मोदी ने मनाई दीपावली

Celebrating Diwali with our brave Navy personnel on board the INS Vikrant. https://t.co/5J9XNHwznH — Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025

पीएम मोदी ने जवानों को किया संबोधित

जहाज पर सजी दीपमालाओं, रंगोली और पारंपरिक दीपावली के व्यंजनों के बीच माहौल उत्साहपूर्ण था. उन्होंने सबसे पहले जवानों के साथ पूजा-अर्चना की और फिर उन्हें संबोधित किया. उन्होंने कहा, "मैं भाग्यशाली हूं कि इस बार मैं नौसेना के आप सभी बहादुर जवानों के बीच दीपावली का यह पावन त्योहार मना रहा हूं. यह मेरे लिए सौभाग्य का क्षण है कि मैं उन वीरों के साथ हूं, जो दिन-रात समुद्र की सीमाओं पर पहरा देते हैं."

'INS विक्रांत आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण'

उन्होंने आईएनएस विक्रांत को भारत की आत्मनिर्भरता (Aatmnirbhar Bharat) का जीवंत प्रतीक बताया. उन्होंने कहा, "यह जहाज केवल धातु और मशीनों का संग्रह नहीं है, बल्कि हमारे लाखों कारीगरों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है. जब हमने इसे स्वदेशी तकनीक से बनाया, तो दुनिया ने देखा कि भारत अब आयात पर निर्भर नहीं रह सकता. आजादी के अमृत काल में हमारा लक्ष्य विकसित भारत है, और ऐसे जहाज हमें उस दिशा में मजबूती प्रदान करते हैं."

'Make in India' अभियान की सफलता

पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने वाली सरकार की नीतियों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि पिछले दशक में रक्षा निर्यात 1,500 करोड़ से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो 'Make in India' अभियान की सफलता का प्रमाण है.