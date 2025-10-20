VIDEO: 'ये दिवाली, स्वदेशी वाली': PM Modi ने देशवासियों से की अपील, देशभर में 'Vocal for Local' की नई लहर

Diwali 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देशवासियों से दीपावली के मौके पर 'स्वदेशी उत्पादों' को अपनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली पर भारत के कारीगरों और उद्यमियों की मेहनत को सम्मान देने का समय है. पीएम मोदी (PM Modi on Swadeshi Product ) ने शनिवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट साझा की. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि दिवाली की खरीदारी भारतीय सामानों से करें और गर्व से कहें, "Garv Se Kaho Yeh Swadeshi Hai!"

पीएम मोदी ने कहा कि जब 140 करोड़ भारतीय अपने त्योहारों में ‘Made in India’ उत्पादों का उपयोग करेंगे, तो इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि हमारे स्थानीय उद्योगों और कारीगरों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि वे अपने स्वदेशी उत्पादों (Indigenous Products) की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले.

ये भी पढें: Deepawali 2025 Messages: दीपावली पर दोस्तों-रिश्तेदारों संग शेयर करें ये हिंदी WhatsApp Wishes, Quotes, GIF Greetings और HD Images

PM मोदी ने 'Vocal for Local' को बढ़ावा देने का आग्रह किया

Let’s mark this festive season by celebrating the hardwork, creativity and innovation of 140 crore Indians. Let’s buy Indian products and say- Garv Se Kaho Yeh Swadeshi Hai! Do also share what you bought on social media. This way you will inspire others to also do the same. https://t.co/OyzVwFF8j6 — Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2025

My Gov India द्वारा शेयर VIDEO वायरल

प्रधानमंत्री के इस संदेश के साथ MyGovIndia द्वारा साझा किया गया एक आकर्षक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड सितारे वरुण धवन (Varun Dhawan), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit), त्रिप्ति डिमरी (Tripti Dimri), अनुपम खेर (Anupam Kher), सुनील ग्रोवर (Sunil Grover), रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और गायक शंकर महादेवन (Shankar Mahadevan) नजर आ रहे हैं.

ये भी पढें: Lakshmi Pujan 2025 Wishes: लक्ष्मी पूजन पर ये भक्तिमय हिंदी Quotes, WhatsApp Messages और Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

Made in India की दिख रही झलक

वीडियो में दीपावली की चहल-पहल से भरे बाजारों को दिखाया गया है, जहां लोग मिठाइयां, साड़ियां, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सजावटी वस्तुएं खरीदते नजर आते हैं. सभी पर लिखा है, ‘Made in India’. इसमें दिल्ली के चांदनी चौक, जोधपुर का मांडोर बाजार, देहरादून की राजपुर रोड और कोलकाता के टॉलीगंज जैसे मशहूर बाजारों को दिखाया गया है.

'वीडियो बनाकर NaMo App पर शेयर करें'

वीडियो का मकसद लोगों को यह याद दिलाना है कि भारत में बने वाहन, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप और कपड़े खरीदना देश की तरक्की में सीधा योगदान है. पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वे अपने स्वदेशी उत्पादों या स्थानीय कारीगरों के साथ सेल्फी लेकर NaMo App पर पोस्ट करें, जिनमें से कुछ को वे खुद रीपोस्ट करेंगे.

ये भी पढें: VIDEO: अयोध्या में ‘Deepotsav’ ने रचा नया इतिहास! एक साथ जलाए गए 26 लाख से ज्यादा दीये, CM Yogi को मिले 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेट

PM मोदी के अपील को जबरदस्त समर्थन

यह पहल पीएम मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान (Aatmanirbhar Bharat Campaign)’ से जुड़ी है, जिसे 2020 में कोविड महामारी (Covid-19) के दौरान शुरू किया गया था. इस अभियान का लक्ष्य देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है.

त्योहारों के सीजन में जब खरीदारी का स्तर 20-30% तक बढ़ जाता है, पीएम मोदी का यह संदेश लोगों में देशभक्ति और स्थानीय उत्पादों के प्रति भरोसा दोनों बढ़ाने का काम कर सकता है. सोशल मीडिया पर इस अपील को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, और अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार की दिवाली सच में ‘स्वदेशी दिवाली’ होगी.