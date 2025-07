Navi Mumbai Reel Accident Video: रील के चक्कर में गई जान, ट्रेन के ऊपर चढ़कर बना रहा था वीडियो, करंट लगने से हुई मौत

Nerul Reel Accident Death: नवी मुंबई में नेरुल रेलवे स्टेशन पर एक खड़ी ट्रेन के ऊपर चढ़कर सोशल मीडिया के लिए ‘रील’ बनाने की कोशिश के दौरान करंट की चपेट में आने से 16 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

वाशी राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के वरिष्ठ निरीक्षक किरण उंद्रे ने बताया कि किशोर की पहचान आरव श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो नवी मुंबई में बेलापुर से था। आरव छह जुलाई को अपने दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन गया था।

अधिकारी ने कहा, ‘‘वह कचरे से लदी एक खड़ी ट्रेन पर चढ़ गया और रील बनाने की तैयारी करने लगा।’’

उन्होंने बताया कि ट्रेन के डिब्बे पर चढ़े लड़के का हाथ ऊपर से गुजर रहे उच्च क्षमता वाले बिजली के तार के संपर्क में आ गया, जिससे उसे जबरदस्त बिजली का झटका लगा और वह नीचे गिर गया।

#WATCH | #NaviMumbai: Teen Comes In Contact With Overhead Electric Wire While Filming Reel On Train Roof Near Nerul, Suffers 60% Burns

