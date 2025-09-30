बॉलीवुड एक्ट्रेस Urvashi Rautela पहुंचीं ED ऑफिस, Satta Matka ऐप 1xbet मामले में हुई पूछताछ; मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का है आरोप

Urvashi Rautela 1xbet Betting Case (Photo- X/Official Account)

Urvashi Rautela 1xbet Betting Case: बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी रौतेला मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दिल्ली कार्यालय में पेश हुईं. उन्हें '1xbet' नामक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया. यह मामला ऑनलाइन सट्टेबाजी (Satta Matka) और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें कई हाई-प्रोफाइल हस्तियां जांच के दायरे में हैं. '1xbet' एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप (Online Betting App) है, जो भारत में अवैध तरीके से काम कर रहा है. ईडी ने इस प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप लगाए हैं. इसके प्रचार में कई सेलेब्रिटीज और क्रिकेटर शामिल रहे हैं.

उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) भी इस ऐप की भारत में एम्बेसेडर (1xbet Brand Ambassador) थीं. उन्होंने इसका प्रचार किया था. इस ऐप के प्रचार से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, जो जांच का एक अहम हिस्सा हैं.

ईडी इस मामले में पहले ही कई क्रिकेटरों और सितारों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें Yuvraj Singh, Suresh Raina, Shikhar Dhawan, Robin Uthappa, Sonu Sood और Mimi Chakraborty जैसे नाम शामिल हैं. मिमी चक्रवर्ती को पहले ही 15 सितंबर को ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया गया था. Prakash Raj, Vijay Deverakonda और Rana Daggubati जैसे सितारों से भी सवाल-जवाब किए गए.

ईडी के सूत्रों ने बताया कि इस जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अवैध सट्टेबाजी ऐप (Illegal Betting Apps) किस प्रकार भारतीय कानून की अवहेलना करते हुए, मशहूर हस्तियों के जरिए अपने प्रचार-प्रसार कर रहा है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इन विज्ञापनों से प्राप्त होने वाली फीस से मनी लॉन्ड्रिंग (1xbet Money Laundering Case) की गई या नहीं.

बता दें कि सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी (Onlice Sattebazi) और गेमिंग प्लेटफॉर्म (Gaming Platform) को लेकर सख्त कानून बनाए हैं. 2022 से लेकर जून 2025 तक ऐसे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के लिए 1,524 आदेश जारी किए जा चुके हैं. इसके बावजूद कई ऐप्स अवैध तरीके से काम कर रहे हैं.