VIDEO: यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दागी मिसाइलें, बेन गुरियन एयरपोर्ट धुएं में तब्दील; हमले के बाद एयर इंडिया ने तेल अवीव की उड़ानें डायवर्ट कीं

Yemen Missile Hits Israel's Ben Gurion Airport: इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हूती हमले के बाद एयर इंडिया ने अपनी दिल्ली-तेल अवीव उड़ानों को डायवर्ट कर दिया है. एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि यह फैसला 3 मई से 6 मई 2025 तक लागू रहेगा. यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. एयर इंडिया की फ्लाइट AI139 जो दिल्ली से तेल अवीव के लिए रवाना हुई थी, उसे बीच रास्ते में अबू धाबी डायवर्ट करना पड़ा.

कंपनी के अनुसार, “बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सुबह एक घटना के बाद हमारी फ्लाइट AI139 को अबू धाबी डायवर्ट किया गया, जहां विमान सामान्य रूप से लैंड कर गया है और वह अब जल्द ही दिल्ली लौटेगा.”

Air India suspends operations to & from Tel Aviv after attack at Israel Airport

Statement

"Air India flight AI139 from Delhi to Tel Aviv of 3 May 2025 was diverted to Abu Dhabi after an incident at Ben Gurion airport this morning. The flight has landed normally in Abu Dhabi…

