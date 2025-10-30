6 साल बाद मिले शी जिनपिंग और ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति बोले- 'तकरार तो होती है, पर रिश्ते सही रास्ते पर होने चाहिए'

शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 6 साल बाद दक्षिण कोरिया में मुलाकात हुई. (Photo : X)

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 6 साल बाद मुलाकात हुई है. यह मीटिंग गुरुवार को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुई. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच काफी तनाव चल रहा है.

इस मुलाकात में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को 'पार्टनर' (साथी) और दोस्त होना चाहिए. उन्होंने माना कि दोनों देशों के बीच "छोटी-मोटी तकरार या मतभेद होना स्वाभाविक है". लेकिन, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "रिश्तों को सही रास्ते पर होना चाहिए".

शी ने यह भी कहा कि चीन, अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, "चीन और अमेरिका बड़े देश होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और दोनों देशों और पूरी दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम कर सकते हैं." चीनी राष्ट्रपति ने दुनिया के कुछ हिस्सों में शांति के लिए किए जा रहे ट्रंप के प्रयासों की तारीफ भी की.

दूसरी तरफ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुलाकात को लेकर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के साथ उनके "शानदार रिश्ते" होंगे. ट्रंप ने कहा, "यह एक बहुत बड़ा सम्मान है... मुझे लगता है कि लंबे समय तक हमारे बीच शानदार रिश्ते रहने वाले हैं".