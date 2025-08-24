ऑनलाइन शॉपिंग होगी महंगी? कई यूरोपीय देशों ने अमेरिका के लिए डाक सेवा पर लगाई रोक, नए टैरिफ लागू होते ही सामान भेजना किया बंद
US Import Duty Rules: अमेरिका में कम मूल्य के पैकेजों पर मिलने वाली कर छूट खत्म होने वाली है. इस वजह से यूरोप की कई डाक सेवाओं (US Postal Service) ने अमेरिका पार्सल भेजना बंद कर दिया है. जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन और इटली ने अमेरिका जाने वाले ज्यादातर सामान अमेरिका भेजना बंद कर दिया है. फ्रांस और ऑस्ट्रिया भी सोमवार से यही कदम उठाएंगे, जबकि ब्रिटेन का रॉयल मेल (Britain's Royal Mail) मंगलवार से पार्सल भेजना बंद कर देगा. बताया जा रहा है कि अभी तक 800 डॉलर तक के सामान पर कोई आयात शुल्क नहीं था, लेकिन शुक्रवार से यह नियम खत्म हो गए हैं. इस बदलाव के बाद यूरोपीय डाक सेवाओं (European Postal Services में असमंजस की स्थिति है कि नया शुल्क कैसे लागू होगा.

इस वजह से अमेरिका जाने वाले पैकेज शिपमेंट को फिलहाल रोक दिया गया है. इसका ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping )और उपहारों की डिलीवरी पर बड़ा असर पड़ सकता है.

क्या है नया नियम

अभी तक अमेरिका में 800 डॉलर तक के सामान पर "डी मिनिमिस छूट (De minimis exemption)" मिलती थी, यानी इस मूल्य तक के पैकेज बिना आयात शुल्क के पहुंचते थे. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में इस छूट का लाभ उठाते हुए 1.36 अरब पैकेज अमेरिका पहुंचे, जिनका कुल मूल्य 64.6 अरब डॉलर था. लेकिन यह छूट शुक्रवार को समाप्त हो रही है.

यूरोप में क्यों मचा हड़कंप

छूट समाप्त होने के बाद, यह स्पष्ट नहीं है कि नए आयात शुल्क कैसे और किस दर पर लगाए जाएंगे. इस अस्पष्टता के कारण, यूरोपीय डाक सेवाओं ने फिलहाल अमेरिका को सामान भेजना बंद कर दिया है. जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन और इटली (Germany, Denmark, Sweden and Italy) ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जबकि फ्रांस और ऑस्ट्रिया सोमवार से डिलीवरी बंद कर देंगे.

ब्रिटेन ने भी सख्त कदम उठाया

ब्रिटेन की रॉयल मेल ने कहा है कि वह मंगलवार से अमेरिका को पैकेज भेजना बंद कर देगी. ताकि पहले से भेजे गए पैकेज शुल्क (New Package Charges) लागू होने से पहले पहुंच जाएं. नए नियमों के तहत, ब्रिटेन से अमेरिका भेजे गए 100 डॉलर से अधिक मूल्य के सामान, यहां तक कि परिवार या दोस्तों को भेजे गए उपहारों पर भी 10% शुल्क देना होगा.

खरीदार और विक्रेता दोनों पर असर

यह बदलाव ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों और छोटे-बड़े व्यापारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. अभी तक सस्ते पैकेज बिना टैक्स के अमेरिका पहुंच जाते थे, लेकिन नए नियमों के बाद ग्राहक को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है. यह स्थिति यूरोपीय देशों में चिंता का विषय बनती जा रही है क्योंकि वहां से हर साल करोड़ों पैकेज अमेरिका जाते हैं.