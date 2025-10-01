अमेरिका में लाखों कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी, ट्रंप ने दी छंटनी की धमकी, जानें शटडाउन का मतलब

Donald Trump | X

अमेरिकी सरकार बुधवार (1 अक्टूबर) को आधिकारिक तौर पर शटडाउन हो गई, जब कांग्रेस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) फंडिंग डील पर सहमति नहीं बना पाए. लेकिन पिछली बार की तुलना में इस शटडाउन में ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि यह केवल अस्थायी छुट्टियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संघीय कर्मचारियों की संख्या स्थायी रूप से घटाने तक जा सकता है. 2018 के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिका शटडाउन हो गया है. अमेरिका के इतिहास में यह 22वां शटडाउन है. पिछली बार यह 22 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ था और 25 जनवरी, 2019 तक 35 दिन चला था.

शटडाउन से अमेरिका की सरकार को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं मिलेगा. अन्य खर्चों पर भी रोक लग जाएगी. शटडाउन के कारण 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी और उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा.

ट्रंप की धमकी: बड़े पैमाने पर होगी छंटनी

पिछले शटडाउन में अधिकांश संघीय कर्मचारी फर्लो पर जाते थे और बाद में उन्हें पेमेंट दी जाती थी. इस बार ट्रंप ने साफ कहा है कि छंटनी (Layoffs) भी हो सकती है. उन्होंने कहा, “जब आप इसे बंद करते हैं तो छंटनी करनी पड़ती है, हम बहुत से लोगों को निकालेंगे.”

7.5 लाख संघीय कर्मचारियों पर असर

कांग्रेशनल बजट ऑफिस के अनुसार लगभग 750,000 संघीय कर्मचारी हर शटडाउन के दिन फर्लो पर जाएंगे. इसका रोज़ाना लगभग 400 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा. पिछले कानूनों के तहत फर्लो कर्मचारियों को पेमेंट की गारंटी है, लेकिन अगर छंटनी की जाती है तो यह सुरक्षा लागू नहीं होगी.

दो बड़े संघीय यूनियनों American Federation of Government Employees और AFSCME ने पहले ही ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, और इसे “अवैध और मनमाना” बताया है.

शिक्षा, पर्यावरण और नागरिक अधिकार सबसे प्रभावित

महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, वेटरंस हेल्थकेयर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और राष्ट्रीय सुरक्षा जारी रहेंगी. लेकिन शिक्षा, पर्यावरण और अन्य नागरिक सेवाएं प्रभावित होंगी.

शिक्षा विभाग में 87% स्टाफ फर्लो पर हैं.

नई छात्रवृत्तियां और नागरिक अधिकारों की जांच स्थगित होंगी.

पर्यावरण और अनुसंधान कार्यक्रमों को भी शटडाउन से प्रभावित किया गया है.

गहरी राजनीतिक खाई और त्वरित समाधान की कमी

शटडाउन उस समय शुरू हुआ जब सीनेट ने शॉर्ट-टर्म स्पेंडिंग बिल को खारिज कर दिया, जो सरकार को 21 नवंबर तक खोल सकता था. डेमोक्रेट्स ने अफोर्डेबल केयर एक्ट (ACA) सब्सिडी की बढ़ोतरी की मांग की. रिपब्लिकन्स ने इसे शामिल करने से इनकार किया.

सीनेट लीडर जॉन थून ने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिल को ब्लॉक किया, जबकि डेम लीडर चक शूमर ने चेतावनी दी कि डेमोक्रेट्स को हेल्थकेयर मामले में कोना नहीं किया जा सकता.

राजनीतिक दांव और ट्रंप की रणनीति

यह ट्रंप के तहत तीसरा शटडाउन है, पिछले 2018-19 में 35 दिन का रिकॉर्ड था. एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि यह शटडाउन लंबा चल सकता है क्योंकि ट्रंप इसे “अपरिवर्तनीय” कदम उठाने का अवसर मान रहे हैं. वाइस प्रेसिडेंट JD Vance ने कोशिश की स्थिति नरम करने की, लेकिन ट्रंप और उनके बजट डायरेक्टर Russell Vought ने बार-बार संकेत दिए हैं कि स्थायी छंटनी रणनीति का हिस्सा है.

डेमोक्रेट्स इस लड़ाई को हेल्थकेयर सुरक्षा के इर्द-गिर्द फ्रेम कर रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन्स का मानना है कि वोटर अंततः डेमोक्रेट्स को दोष देंगे.