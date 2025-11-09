Typhoon Kalmaegi Disaster: फिलीपींस में एक साल की राष्ट्रीय आपदा घोषित, सुपर टाइफून फंग-वोंग को लेकर सरकार अलर्ट

(Photo Credits ANI)

मनीला, 9 नवंबर : फिलिपींस में कलमेगी तूफान ने भारी तबाही मचाई. लाखों की संख्या में इसने वहां के लोगों को प्रभावित किया. इस बीच फिलिपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअलडेज मार्कोस ने कलमेगी से हुई तबाही के बाद बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए एक साल के लिए राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की. न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार मार्कोस ने 5 नवंबर को घोषणा संख्या 1077 पर हस्ताक्षर किए, जिसे शनिवार को सार्वजनिक किया गया. इस घोषणा से फिलिपींस की राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों को आपातकालीन और पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त धनराशि का उपयोग करने और विस्थापित निवासियों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति मिल गई है.

राष्ट्रपति की तरफ से जारी इस घोषणा में कहा गया कि जब तक कि राष्ट्रपति इसे पहले ही ना हटा दें, यह आपदा की स्थिति एक साल तक प्रभावी रहेगी. इसके तहत इसमें बुनियादी वस्तुओं और प्रमुख वस्तुओं पर मूल्य सीमा लागू करने, बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को बिना ब्याज वाले लोन देने, और आवश्यक वस्तुओं, दवाओं और ईंधन की अधिक कीमत, मुनाफाखोरी और जमाखोरी को रोकने जैसे उपायों को तुरंत लागू करने का ऐलान किया गया है. इसके अलावा, सरकारी एजेंसियों को प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आपदा के बाद के पुनर्वास उपाय करने का भी आदेश दिया गया. फिलीपींस के सशस्त्र बलों द्वारा समर्थित कानून प्रवर्तन यूनिट को भी प्रभावित क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश मिला है. यह भी पढ़ें : Japan Earthquake: जापान में फिर महसूस हुए भूकंप के जोरदार झटके, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट जारी

नागरिक सुरक्षा कार्यालय (ओसीडी) की ओर से रविवार को दी गई जानकारी के अनुसार इस साल फिलीपींस में आए 20वें उष्णकटिबंधीय चक्रवात, कालमेगी ने भयंकर तबाही मचाई. इस तूफान ने मध्य और दक्षिणी फिलीपींस के बड़े हिस्से को प्रभावित किया, जिसमें बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 224 लोगों की मौत हो गई. ओसीडी की रिपोर्ट के अनुसार, कलमेगी की चपेट में आने के बाद 100 से ज्यादा लोग लापता और 526 घायल हुए हैं. दूसरी ओर, राहत कार्य जारी रहने के साथ ही, फिलीपींस में आने वाले महातूफान फंग-वोंग को लेकर भी तैयारी की जा रही है. राज्य मौसम ब्यूरो के अनुसार, यह तूफान तेजी से बढ़ रहा है और रविवार रात या सोमवार सुबह तक तट पर पहुंचने की उम्मीद है.