Trump All Country Tariff List: यहां देखें डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ लिस्ट, जानें किन देशों पर सबसे ज्यादा और किन देशों पर सबसे कम टैरिफ है?

ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार में हलचल मचा दी है. (Photo : X)

Trump's New 2025 Tariffs, Full Country List: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई देशों पर नए टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने का ऐलान किया है, जो 7 अगस्त 2025 से लागू होंगे. ये टैरिफ 10% से लेकर 50% तक हैं, और इनका मकसद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और व्यापार घाटे को कम करना बताया जा रहा है. लेकिन सवाल ये है कि किन देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है और किन्हें राहत मिली है? आइए, इसे समझते हैं.

सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देश

ट्रंप की इस नई टैरिफ नीति में कुछ देशों को भारी-भरकम शुल्क का सामना करना पड़ रहा है. लिस्ट में सबसे ऊपर हैं:

सीरिया: 41% टैरिफ के साथ सीरिया इस लिस्ट में टॉप पर है. इसका मतलब है कि सीरिया से अमेरिका को आने वाले सामान पर सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा.

लाओस और म्यांमार: दोनों देशों पर 40% टैरिफ लगाया गया है. ये देश भी भारी शुल्क की मार झेल रहे हैं.

स्विट्जरलैंड: 39% टैरिफ के साथ ये यूरोपीय देश भी लिस्ट में शामिल है.

इराक: 35% टैरिफ के साथ इराक भी टॉप 10 में है.

दक्षिण अफ्रीका: इस देश पर 30% टैरिफ लगाया गया है.

इसके अलावा, कुछ खबरों के मुताबिक, ब्राजील पर भी 50% टैरिफ की बात कही जा रही है, जो इसे भारत के साथ सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में शामिल करता है.

भारत पर कितना टैरिफ?

भारत पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है, जो पहले 26% था. लेकिन रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ जोड़ा गया है, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है. ये नया टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू होगा. इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका को जाने वाले सामान, जैसे स्मार्टफोन, कपड़ा, आभूषण, और ऑटो पार्ट्स, अब और महंगे हो सकते हैं.

सबसे कम टैरिफ वाले देश

कुछ देशों को ट्रंप की नीति में राहत मिली है. इनमें शामिल हैं:

अफगानिस्तान और घाना: दोनों देशों पर 15% टैरिफ लगाया गया है.

कोस्टा रिका: इस देश पर भी 15% टैरिफ है.

पाकिस्तान: पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ था, लेकिन अब इसे घटाकर 19% कर दिया गया है.

वियतनाम और बांग्लादेश: दोनों देशों पर 20% टैरिफ लगाया गया है, जो भारत से कम है.

फिलीपींस और इंडोनेशिया: इन देशों पर 19% टैरिफ है, जो भारत की तुलना में कम है.

देश अमेरिकी आयात में हिस्सेदारी टैरिफ दर मेक्सिको 15.5% 25% चीन 13.4% 30% कनाडा 12.6% 35% जर्मनी 4.9% 15% जापान 4.5% 15% वियतनाम 4.2% 20% दक्षिण कोरिया 4.0% 15% ताइवान 3.6% 20% आयरलैंड 3.2% 15% भारत 2.7% 50% इटली 2.3% 15% यूनाइटेड किंगडम 2.1% 10% स्विट्जरलैंड 1.9% 39% थाईलैंड 1.9% 19% फ्रांस 1.8% 15% मलेशिया 1.6% 19% सिंगापुर 1.3% 10% ब्राज़ील 1.3% 50% नीदरलैंड 1.0% 15% इंडोनेशिया <1% 19% बेल्जियम <1% 15% इज़राइल <1% 15% स्पेन <1% 15% स्वीडन <1% 15% कोलंबिया <1% 10% ऑस्ट्रिया <1% 15% तुर्की <1% 15% ऑस्ट्रेलिया <1% 10% चिली <1% 10% दक्षिण अफ्रीका <1% 30%

देश अमेरिकी आयात में हिस्सेदारी टैरिफ दर फिलीपींस <1% 19% पोलैंड <1% 15% सऊदी अरब <1% 10% हंगरी <1% 15% कंबोडिया <1% 19% कोस्टा रिका <1% 15% डेनमार्क <1% 15% पेरू <1% 10% इक्वाडोर <1% 15% बांग्लादेश <1% 20% स्लोवाकिया <1% 15% फिनलैंड <1% 15% चेक गणराज्य <1% 15% इराक <1% 35% डोमिनिकन गणराज्य <1% 10% संयुक्त अरब अमीरात <1% 10% अर्जेंटीना <1% 10% पुर्तगाल <1% 15% नॉर्वे <1% 15% स्लोवेनिया <1% 15% वेनेजुएला <1% 15% नाइजीरिया <1% 15% न्यूजीलैंड <1% 15% होंडुरास <1% 10% गुयाना <1% 15% पाकिस्तान <1% 19% ग्वाटेमाला <1% 10% निकारागुआ <1% 18% रोमानिया <1% 15% त्रिनिदाद और टोबैगो <1% 15%

देश अमेरिकी आयात में हिस्सेदारी टैरिफ दर जॉर्डन <1% 15% श्रीलंका <1% 20% रूस <1% 10% मिस्र <1% 10% अल्जीरिया <1% 30% कजाकिस्तान <1% 25% अल साल्वाडोर <1% 10% ग्रीस <1% 15% लिथुआनिया <1% 15% मोरक्को <1% 10% अंगोला <1% 15% कतर <1% 10% बहामास <1% 10% कुवैत <1% 10% बुल्गारिया <1% 15% लीबिया <1% 30% ओमान <1% 10% बहरीन <1% 10% उरुग्वे <1% 10% यूक्रेन <1% 10% घाना <1% 15% ट्यूनीशिया <1% 25% आइसलैंड <1% 15% एस्टोनिया <1% 15% आइवरी कोस्ट <1% 15% क्रोएशिया <1% 15% सर्बिया <1% 35% लाओस <1% 40% केन्या <1% 10% मेडागास्कर <1% 15%

देश अमेरिकी आयात में हिस्सेदारी टैरिफ दर लक्ज़मबर्ग <1% 15% म्यांमार <1% 40% लातविया <1% 15% हैती <1% 10% पनामा <1% 10% बोलीविया <1% 15% इथियोपिया <1% 10% बोत्सवाना <1% 15% जमैका <1% 10% पैराग्वे <1% 10% कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य <1% 15% नामीबिया <1% 15% फिजी <1% 15% लेबनान <1% 10% कैमरून <1% 15% लिकटेंस्टीन <1% 15% ब्रुनेई <1% 25% लेसोथो <1% 15% सेनेगल <1% 10% मॉरीशस <1% 15% माल्टा <1% 15% मोज़ाम्बिक <1% 15% तंजानिया <1% 10% बोस्निया और हर्जेगोविना <1% 30% उत्तरी मैसेडोनिया <1% 15% गैबॉन <1% 10% जाम्बिया <1% 15% जॉर्जिया <1% 10% अज़रबैजान <1% 10% मोल्दोवा <1% 25%

देश अमेरिकी आयात में हिस्सेदारी टैरिफ दर युगांडा <1% 15% अल्बानिया <1% 10% इक्वेटोरियल गिनी <1% 15% मोनाको <1% 10% आर्मेनिया <1% 10% नेपाल <1% 10% सूरीनाम <1% 10% टोगो <1% 10% बेलीज <1% 10% चाड <1% 15% पापुआ न्यू गिनी <1% 15% लाइबेरिया <1% 10% जिम्बाब्वे <1% 15% साइप्रस <1% 15% बेनिन <1% 10% बारबाडोस <1% 10% उज़्बेकिस्तान <1% 10% कांगो-ब्रेज़ाविल <1% 10% जिबूती <1% 10% मलावी <1% 15% कोसोवो <1% 10% रवांडा <1% 10% सिएरा लियोन <1% 10% मंगोलिया <1% 10% सैन मैरिनो <1% 10% एंटीगुआ और बारबुडा <1% 10% फ़ॉकलैंड द्वीप समूह <1% 10% अफ़ग़ानिस्तान <1% 15% इस्वातिनी <1% 10% मार्शल द्वीप समूह <1% 10%

देश अमेरिकी आयात में हिस्सेदारी टैरिफ दर बेलारूस <1% 10% सेंट किट्स और नेविस <1% 10% किर्गिज़स्तान <1% 10% मोंटेनेग्रो <1% 10% तुर्कमेनिस्तान <1% 10% ग्रेनेडा <1% 10% वानुअतु <1% 15% सूडान <1% 10% सीरिया <1% 41% यमन <1% 10% सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस <1% 10% नाइजर <1% 10% सेंट लूसिया <1% 10% ईरान <1% 10% गिनी <1% 10% तिमोर-लेस्ते <1% 10% समोआ <1% 10% माली <1% 10% क्यूबा <1% 10% मालदीव <1% 10% ताजिकिस्तान <1% 10% बुर्किना फासो <1% 10% केप वर्डे <1% 10% बुरुंडी <1% 10% एंडोरा <1% 10% भूटान <1% 10% मॉरिटानिया <1% 10% टोंगा <1% 10% सोमालिया <1% 10% माइक्रोनेशिया <1% 10%

देश अमेरिकी आयात में हिस्सेदारी टैरिफ दर डोमिनिका <1% 10% नाउरु <1% 15% पलाऊ <1% 10% गाम्बिया <1% 10% कोमोरोस <1% 10% मध्य अफ़्रीकी गणराज्य <1% 10% सोलोमन द्वीप <1% 10% इरिट्रिया <1% 10% किरिबाती <1% 10% दक्षिण सूडान <1% 10% साओ टोमे और प्रिंसिपे <1% 10% तुवालु <1% 10% गिनी-बिसाऊ <1% 10% उत्तर कोरिया <1% 10%

क्यों लगा रहे हैं टैरिफ?

ट्रंप का कहना है कि कई देश अमेरिकी सामान पर भारी टैरिफ लगाते हैं, जिससे अमेरिका को व्यापार में नुकसान होता है. उनकी "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत, वो ऐसे देशों पर जवाबी टैरिफ (रेसिप्रोकल टैरिफ) लगा रहे हैं. खास तौर पर भारत जैसे देश, जो अमेरिकी सामान पर औसतन 10-17% टैरिफ लगाते हैं, ट्रंप के निशाने पर हैं. वो चाहते हैं कि व्यापार घाटा कम हो और अमेरिकी कंपनियों को फायदा मिले.

भारत पर क्या असर होगा?

भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन, फार्मा प्रोडक्ट्स, कपड़ा, आभूषण और ऑटो पार्ट्स जैसे सामान बहुत ज्यादा जाते हैं. 2024 में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार 129 बिलियन डॉलर का था. लेकिन 25% या 50% टैरिफ की वजह से इन सामानों की कीमत बढ़ सकती है, जिससे भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है. हालांकि, दवाइयों और ऊर्जा उत्पादों पर ये टैरिफ लागू नहीं होंगे.

क्या कर रहा है भारत?

भारत सरकार ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी रखेगी और अपने किसानों, उद्यमियों और छोटे-मध्यम उद्यमों (MSME) के हितों की रक्षा करेगी. भारत ने पहले ही कुछ अमेरिकी सामानों, जैसे व्हिस्की और मोटरसाइकिल, पर टैरिफ कम किए हैं. साथ ही, ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के साथ मिलकर भारत ट्रंप की इस नीति का जवाब दे सकता है.

ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार में हलचल मचा दी है. सीरिया, लाओस, म्यांमार और ब्राजील जैसे देश सबसे ज्यादा टैरिफ की मार झेल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे देशों को कम टैरिफ की राहत मिली है. भारत पर 50% टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है, जो रूस से तेल खरीदने की वजह से और बढ़ा है. लेकिन भारत सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है और व्यापार वार्ता के जरिए हल निकालने की कोशिश कर रही है.