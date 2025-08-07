Trump All Country Tariff List: यहां देखें डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ लिस्ट, जानें किन देशों पर सबसे ज्यादा और किन देशों पर सबसे कम टैरिफ है?

Trump's New 2025 Tariffs, Full Country List: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई देशों पर नए टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने का ऐलान किया है, जो 7 अगस्त 2025 से लागू होंगे. ये टैरिफ 10% से लेकर 50% तक हैं, और इनका मकसद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और व्यापार घाटे को कम करना बताया जा रहा है. लेकिन सवाल ये है कि किन देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है और किन्हें राहत मिली है? आइए, इसे समझते हैं.
सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देश
ट्रंप की इस नई टैरिफ नीति में कुछ देशों को भारी-भरकम शुल्क का सामना करना पड़ रहा है. लिस्ट में सबसे ऊपर हैं:
सीरिया: 41% टैरिफ के साथ सीरिया इस लिस्ट में टॉप पर है. इसका मतलब है कि सीरिया से अमेरिका को आने वाले सामान पर सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा.
लाओस और म्यांमार: दोनों देशों पर 40% टैरिफ लगाया गया है. ये देश भी भारी शुल्क की मार झेल रहे हैं.
स्विट्जरलैंड: 39% टैरिफ के साथ ये यूरोपीय देश भी लिस्ट में शामिल है.
इराक: 35% टैरिफ के साथ इराक भी टॉप 10 में है.
दक्षिण अफ्रीका: इस देश पर 30% टैरिफ लगाया गया है.
इसके अलावा, कुछ खबरों के मुताबिक, ब्राजील पर भी 50% टैरिफ की बात कही जा रही है, जो इसे भारत के साथ सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में शामिल करता है.
भारत पर कितना टैरिफ?
भारत पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है, जो पहले 26% था. लेकिन रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ जोड़ा गया है, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है. ये नया टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू होगा. इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका को जाने वाले सामान, जैसे स्मार्टफोन, कपड़ा, आभूषण, और ऑटो पार्ट्स, अब और महंगे हो सकते हैं.
सबसे कम टैरिफ वाले देश
कुछ देशों को ट्रंप की नीति में राहत मिली है. इनमें शामिल हैं:
अफगानिस्तान और घाना: दोनों देशों पर 15% टैरिफ लगाया गया है.
कोस्टा रिका: इस देश पर भी 15% टैरिफ है.
पाकिस्तान: पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ था, लेकिन अब इसे घटाकर 19% कर दिया गया है.
वियतनाम और बांग्लादेश: दोनों देशों पर 20% टैरिफ लगाया गया है, जो भारत से कम है.
फिलीपींस और इंडोनेशिया: इन देशों पर 19% टैरिफ है, जो भारत की तुलना में कम है.
|देश
|अमेरिकी आयात में हिस्सेदारी
|टैरिफ दर
|मेक्सिको
|15.5%
|25%
|चीन
|13.4%
|30%
|कनाडा
|12.6%
|35%
|जर्मनी
|4.9%
|15%
|जापान
|4.5%
|15%
|वियतनाम
|4.2%
|20%
|दक्षिण कोरिया
|4.0%
|15%
|ताइवान
|3.6%
|20%
|आयरलैंड
|3.2%
|15%
|भारत
|2.7%
|50%
|इटली
|2.3%
|15%
|यूनाइटेड किंगडम
|2.1%
|10%
|स्विट्जरलैंड
|1.9%
|39%
|थाईलैंड
|1.9%
|19%
|फ्रांस
|1.8%
|15%
|मलेशिया
|1.6%
|19%
|सिंगापुर
|1.3%
|10%
|ब्राज़ील
|1.3%
|50%
|नीदरलैंड
|1.0%
|15%
|इंडोनेशिया
|<1%
|19%
|बेल्जियम
|<1%
|15%
|इज़राइल
|<1%
|15%
|स्पेन
|<1%
|15%
|स्वीडन
|<1%
|15%
|कोलंबिया
|<1%
|10%
|ऑस्ट्रिया
|<1%
|15%
|तुर्की
|<1%
|15%
|ऑस्ट्रेलिया
|<1%
|10%
|चिली
|<1%
|10%
|दक्षिण अफ्रीका
|<1%
|30%
क्यों लगा रहे हैं टैरिफ?
ट्रंप का कहना है कि कई देश अमेरिकी सामान पर भारी टैरिफ लगाते हैं, जिससे अमेरिका को व्यापार में नुकसान होता है. उनकी "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत, वो ऐसे देशों पर जवाबी टैरिफ (रेसिप्रोकल टैरिफ) लगा रहे हैं. खास तौर पर भारत जैसे देश, जो अमेरिकी सामान पर औसतन 10-17% टैरिफ लगाते हैं, ट्रंप के निशाने पर हैं. वो चाहते हैं कि व्यापार घाटा कम हो और अमेरिकी कंपनियों को फायदा मिले.
भारत पर क्या असर होगा?
भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन, फार्मा प्रोडक्ट्स, कपड़ा, आभूषण और ऑटो पार्ट्स जैसे सामान बहुत ज्यादा जाते हैं. 2024 में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार 129 बिलियन डॉलर का था. लेकिन 25% या 50% टैरिफ की वजह से इन सामानों की कीमत बढ़ सकती है, जिससे भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है. हालांकि, दवाइयों और ऊर्जा उत्पादों पर ये टैरिफ लागू नहीं होंगे.
क्या कर रहा है भारत?
भारत सरकार ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी रखेगी और अपने किसानों, उद्यमियों और छोटे-मध्यम उद्यमों (MSME) के हितों की रक्षा करेगी. भारत ने पहले ही कुछ अमेरिकी सामानों, जैसे व्हिस्की और मोटरसाइकिल, पर टैरिफ कम किए हैं. साथ ही, ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के साथ मिलकर भारत ट्रंप की इस नीति का जवाब दे सकता है.
ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार में हलचल मचा दी है. सीरिया, लाओस, म्यांमार और ब्राजील जैसे देश सबसे ज्यादा टैरिफ की मार झेल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे देशों को कम टैरिफ की राहत मिली है. भारत पर 50% टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है, जो रूस से तेल खरीदने की वजह से और बढ़ा है. लेकिन भारत सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है और व्यापार वार्ता के जरिए हल निकालने की कोशिश कर रही है.