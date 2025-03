EAM S Jaishankar in London: तिरंगे को फाड़ा, विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले की कोशिश की; लंदन में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात (Watch Video)

EAM S Jaishankar in London: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की लंदन यात्रा के दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने हंगामा किया. मामला उस समय बिगड़ गया जब एक उपद्रवी ने उनके काफिले की कार की ओर दौड़ते हुए भारतीय तिरंगे को फाड़ दिया. यह घटना पुलिस अधिकारियों के सामने हुई, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस शुरुआत में निष्क्रिय नजर आई, लेकिन बाद में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया.

इसी दौरान, खालिस्तानी समर्थकों ने चाथम हाउस के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया.

Khalistani elements attempted to attack and insult @DrSJaishankar by desecrating the Indian flag on British soil. This is a serious concern and raises questions about security lapses in London. #London #Khalistani @PMOIndia @HMOIndia @metpoliceuk @HCI_London pic.twitter.com/NUqR5d6Z7r

— Gayatri 🇬🇧🇮🇳(BharatKiBeti) (@changu311) March 5, 2025