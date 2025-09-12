Sikkim Landslide: सिक्किम में भूस्खलन के कारण 4 लोगों की मौत, 3 अब भी लापता

गंगटोक, 12 सितंबर : सिक्किम (Sikkim) में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड (Landslide) होने से 4 लोगों की मौत हो गई. तीन लोग अभी लापता बताए गए हैं. फिलहाल, लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है. भारी बारिश के बीच प्रशासन ने जोखिम वाले क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है. जानकारी सामने आई है कि पश्चिम सिक्किम के यांगथांग विधानसभा क्षेत्र के अपर रिमबी में गुरुवार देर रात यह घटना हुई. सूचना मिलने के बाद पुलिस, स्थानीय लोगों और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने मिलकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया.

इसी बीच, पुलिस ने उफनती हुम नदी पर पेड़ों के तनों से एक अस्थायी पुल बनाकर दो घायल महिलाओं को बचाया. दोनों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई. दूसरी महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. गेयजिंग के पुलिस अधीक्षक त्सेरिंग शेरपा ने बताया कि भूस्खलन में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान भीम प्रसाद लिंबू (53 वर्षीय), उनकी बहन अनिता लिंबू (46 वर्षीय), उनके दामाद बिमल राय (50 वर्षीय) और सात वर्षीय पोती अंजल राय के रूप में हुई है.

यांगथांग के स्थानीय विधायक और श्रम मंत्री भीम हांग लिंबू रात करीब 2 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्यों का नेतृत्व किया. उन्होंने भारी बारिश और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण आई चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि समन्वित प्रयासों से पीड़ितों को निकालना संभव हुआ. इससे पहले, सोमवार आधी रात को सिक्किम के ग्यालशिंग जिले में भूस्खलन हुआ था, जिसमें थांगशिंग गांव के 45 वर्षीय बिष्णु की मौत हो गई थी.