SHOCKING: क्या फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को पत्नी ब्रिजिट ने विमान में थप्पड़ मारा? जानें सच्चाई

एक हैरान कर देने वाला वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) को उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों द्वारा चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने का दावा किया जा रहा है. यह वीडियो तब का है जब यह जोड़ा रविवार शाम वियतनाम पहुंचा था. लेकिन इस दौरे से ज्यादा चर्चाओं में वो "थप्पड़ वाला वीडियो" आ गया है, जिसने दुनियाभर के दर्शकों को चौंका दिया है.

वीडियो में मैक्रों और ब्रिजिट विमान के दरवाजे पर खड़े दिखाई देते हैं. तभी अचानक ब्रिजिट मैक्रों अपने पति के चेहरे पर दोनों हाथों से झटका देती हैं. ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उन्हें हल्का थप्पड़ मार दिया हो या जोर से कुछ कहा हो. इसके बाद मैक्रों थोड़ा पीछे हटते हैं, लेकिन कैमरों को देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं.

ब्रिजिट उस समय विमान की बॉडी के पीछे थोड़ी देर तक छिपी रहती हैं, जिससे उनके हावभाव ठीक से नहीं दिख पाते. थोड़ी देर बाद दोनों साथ-साथ विमान से नीचे आते हैं.

Macron, blink twice if you need help. pic.twitter.com/BRCEert9Rg

— End Wokeness (@EndWokeness) May 26, 2025