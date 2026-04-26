बर्लिन एयरपोर्ट से रायनएयर समेटेगा कारोबार, जर्मन एविएशन सेक्टर को झटका

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

आयरलैंड की बजट एयरलाइन रायनएयर ने शुल्क में बढ़ोतरी के कारण बर्लिन से अपनी उड़ानें आधी करने और अपना बेस बंद करने की योजना बनाई है.आयरलैंड की कम लागत वाली एयरलाइन रायनएयर ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अपनी उड़ानों को आधा करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही एयरलाइन की योजना बर्लिन एयरपोर्ट पर मौजूद अपने बेस को भी पूरी तरह से बंद करने की है. एयरलाइन ने अपने इस सख्त कदम के पीछे बर्लिन एयरपोर्ट की उस योजना का हवाला दिया है, जिसमें एयरपोर्ट द्वारा अपने शुल्क में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की जानी है.

हालांकि, इस पूरे मामले पर बर्लिन एयरपोर्ट प्रशासन का रुख थोड़ा अलग है. एयरपोर्ट की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रायनएयर और एयरपोर्ट के बीच इस मुद्दे को लेकर अभी भी बातचीत जारी है और मामले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है.

एयरलाइन के इस संभावित कदम का असर सिर्फ बर्लिन तक सीमित नहीं है. जर्मनी के एयरपोर्ट्स एसोसिएशन (एडीवी) ने रायनएयर के इस फैसले और यहां से पीछे हटने की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है. एडीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राल्फ बेसेल ने कहा, "रायनएयर की घोषणा के बाद, पूरा जर्मनी बर्लिन एयरपोर्ट की तरफ देख रहा है, लेकिन वास्तव में यह बर्लिन के खिलाफ लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह समग्र रूप से जर्मन एविएशन सेक्टर के खिलाफ लिया गया फैसला है."

राल्फ बेसेल ने जर्मनी में लागू भारी-भरकम टैक्स को उड्डयन क्षेत्र के विकास में एक बड़ी बाधा बताया है. उन्होंने आगे कहा, "अत्यधिक टैक्स और शुल्क जर्मन एयरपोर्ट्स को यूरोपीय एविएशन के गतिशील विकास में भाग लेने से रोक रहे हैं."

बेसेल ने इसके लिए सीधे तौर पर विमानन करों (एविएशन टैक्स) और बीमा शुल्क को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सिर्फ एयरपोर्ट चार्ज की बात की जाए, तो वे यूरोपीय औसत की तुलना में जर्मनी में कम हैं, लेकिन अन्य करों के कारण एयरलाइंस के लिए कुल लागत बहुत बढ़ जाती है.

अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले जर्मनी में हवाई सफर महंगा

जर्मन एयरपोर्ट्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, जर्मनी से उड़ान भरना अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में काफी महंगा सौदा साबित हो रहा है. उदाहरण के लिए, बर्लिन से पाल्मा डी मायोर्का की एक उड़ान के लिए एयरलाइन को फीस और टैक्स के रूप में लगभग 7,600 यूरो (8,900 डॉलर) चुकाने पड़ते हैं. वहीं इसके विपरीत, पोलैंड की राजधानी वॉरसॉ से पाल्मा की उसी उड़ान के लिए टैक्स और फीस का खर्च केवल 4,400 यूरो आता है.

कम दूरी की उड़ानों के साथ-साथ जर्मनी से लंबी दूरी की उड़ानें भी बहुत अधिक महंगी हो गई हैं. आंकड़ों के मुताबिक, जर्मनी से न्यूयॉर्क के लिए एक उड़ान पर लगभग 23,500 यूरो की भारी-भरकम फीस और टैक्स लगता है.

अगर इसकी तुलना यूरोप के अन्य देशों से की जाए, तो यह अंतर साफ नजर आता है. जर्मनी के 23,500 यूरो के मुकाबले अन्य यूरोपीय एयरपोर्ट्स पर इस तरह की लंबी दूरी की उड़ान के लिए औसतन 13,900 यूरो का ही शुल्क लिया जाता है. यह भारी अंतर एयरलाइंस के लिए जर्मनी से व्यापार करना मुश्किल बना रहा है.