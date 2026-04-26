LSG vs KKR, IPL 2026 38th Match Winner Prediction: इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders, TATA Indian Premier League 2026 38th Match Winner Prediction: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 38वां मुकाबला 26 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (LSG vs KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 मैच में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी 7 मैच खेले हैं, जिसमें 1 में जीत और 5 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर जीत दर्ज करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत कर रहे हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: CSK vs GT, IPL 2026 37th Match Live Toss And Scorecard: एमए चिदंबरम स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला. यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से 26 अप्रैल को होगा. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 मुकाबले जीते हैं और 5 में हार झेली है. वहीं, अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1 मुकाबला जीता है और 5 में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स हेड टू हेड (LSG vs KKR Head To Head Record)

आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 विकेट से जीत दर्ज की थी.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. बल्लेबाजी में मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और मोहसिन खान टीम को मजबूती देंगे. दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम संघर्ष कर रही है, लेकिन अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह और रोवमैन पॉवेल जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण अहम साबित हो सकते हैं.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (LSG vs KKR Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है. घरेलू मैदान और हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को बढ़त मिल सकती है. हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत की संभावना: 55%.

कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (LSG vs KKR 38th T20 Match Playing Prediction)

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), निकोलस पूरन, एडेन मार्कराम, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी और मयंक यादव.

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रामदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.