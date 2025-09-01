PM Modi China Visit: पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत, एक ही कार में बैठक स्थल के लिए रवाना; देखें तस्वीर
(Photo Credits @PM Modi)

PM Modi China Visit:  चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन में के समापन के बाद, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है. इस बैठक में भाग लेने के लिए दोनों नेता एक ही कार में बैठक स्थल के लिए रवाना हुए. इस यात्रा की तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर साझा कीं

पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कर में हुए रवाना

प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "SCO शिखर सम्मेलन की कार्यवाहियों के बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं हमारी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक साथ रवाना हुए. उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है. तस्वीर में दोनों नेताओं को गहन चर्चा करते हुए और आरामदायक माहौल में एक साथ देखा गया

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ शेयर की फोटो

आतंकवाद पर पीएम मोदी का कड़ा रुख

SCO शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आतंकवाद आज विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है. उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में स्पष्ट रूप से कहा: "आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है. इसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा.

पहलगाम का जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हाल ही में हुई आतंकवादी घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है और पहलगाम हमला मानवता पर हमला है. बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियाँ हैं. आतंकवाद पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती है. कोई भी देश या समाज अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता.