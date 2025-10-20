Diwali 2025: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने दिवाली पर पाकिस्तान और दुनियाभर के हिंदू समुदाय को दी बधाई

(Photo Credits FB)

Diwali 2025: देशभर में आज दिवाली की धूम मची हुई है. हर ओर दीपों की रोशनी, मिठाइयों की मिठास और उत्सव का माहौल है. ऐसे में भारत ही नहीं, दुनिया के कोने-कोने से लोग एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं. इसी क्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने भी पाकिस्तान और दुनिया भर में बसे हिंदू समुदाय को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.

PM शहबाज़ शरीफ़ ने दी दिवाली की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री शरीफ़ ने यह शुभकामना संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "दिवाली के इस शुभ अवसर पर, मैं पाकिस्तान और दुनियाभर में बसे हमारे हिंदू समुदाय को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ. यह भी पढ़े: Diwali 2025 Wishes: दिवाली में ये हिंदी Quotes, WhatsApp Messages और Facebook Greetings शेयर कर कहें शुभ दीपावली!

जैसे दिवाली के दीप घरों और दिलों को रौशन करते हैं, वैसे ही यह पर्व अंधकार को दूर करे, सद्भावना को बढ़ावा दे और हमें शांति, करुणा और साझा समृद्धि से भरे भविष्य की ओर ले जाए.

दिवाली की आत्मा — जो अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है — हमें समाज में असहिष्णुता और असमानता जैसी चुनौतियों से मिलकर लड़ने की प्रेरणा देती है.

आइए, हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाएं, जहाँ हर नागरिक — चाहे उसका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो — शांति से जीवन जी सके और प्रगति में योगदान दे सके.

वहीं अपने ट्वीट में पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने लिखा, शुभ दिवाली