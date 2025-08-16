VIDEO: आसमान से बरसी मौत! पाकिस्तान में बाढ़ और भूस्खलन से 48 घंटे में 225 लोगों की मौत

(Photo : X)

पाकिस्तान इन दिनों भारी मानसून बारिश की चपेट में है. वहां की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया है कि सिर्फ 48 घंटों में ही 225 लोगों की जान चली गई. बारिश से आई बाढ़, भूस्खलन और घरों के गिरने से इतनी मौतें हुई हैं. सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पड़ा है, जहां पहाड़ी इलाके हैं. यहां बुनर जिले में अकेले 100 से ज्यादा लोग मारे गए.

बाढ़ ने पूरे गांवों को बहा दिया, दुकानें डूब गईं, और सड़कें- पुल टूट गए. स्वात और बाजौर जैसे इलाकों में भी हालात खराब हैं. वहां रेस्क्यू टीमों ने हेलिकॉप्टर से मदद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मौसम खराब होने से एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 5 लोग मारे गए.'

Pakistan floods update : 255 dead in KPK, GB and AJK . The most affected where cloud burst took early morning while people were at sleep 158 a whole village wiped by fish floods. pic.twitter.com/FxPAdxCrMR — Fakhar Ur Rehman (@Fakharrehman01) August 15, 2025

ये बाढ़ क्यों आई? वजह है भारी बारिश, क्लाउड बर्स्ट. पाकिस्तान में जून के आखिर से मानसून शुरू हुआ था, और अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है.

WATCH: Flash floods and heavy rain swept through northwest Pakistan, killing nearly 200 people as well as five crew members of a rescue helicopter, all within 24 hours https://t.co/k33rYIy7xX pic.twitter.com/Yc6WExKTE0 — Reuters Asia (@ReutersAsia) August 16, 2025

बाढ़ के मद्देनजर प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. रेस्क्यू टीमें दिन-रात काम कर रही हैं. स्वात में 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया. लेकिन सड़कें बंद होने से मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है. स्थानीय लोग भी एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं. अभी और बारिश की भविष्यवाणी है, तो मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है. 2022 में भी पाकिस्तान में ऐसी ही बाढ़ आई थी, जिसमें 1700 से ज्यादा लोग मारे गए थे.