VIDEO: बौखलाए पाकिस्तान का झूठा आरोप, कहा- 'भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तालिबान'
(Photo : X)

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा पर हो रही झड़पों के लिए भारत पर उंगली उठाई है. आतंकवाद को पनाह देने के लिए बदनाम पाकिस्तान ने अब एक नया और अजीबोगरीब दावा किया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत की ओर से "प्रॉक्सी वॉर" यानी छद्म युद्ध लड़ रही है.

यह आरोप ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में 48 घंटे के लिए संघर्ष विराम (सीजफायर) पर सहमति बनी है.

पाकिस्तानी मंत्री ने क्या कहा?

ख्वाजा आसिफ ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा, "मुझे शक है कि यह सीजफायर टिकेगा, क्योंकि अफगान तालिबान के फैसलों को दिल्ली स्पॉन्सर कर रहा है." उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा, "इस वक्त काबुल, दिल्ली के लिए एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है."

यही नहीं, उन्होंने यह भी इशारा किया कि हाल ही में जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आए थे, तो उन्होंने कुछ "गुप्त योजनाएं" बनाई थीं. हालांकि, आधिकारिक तौर पर यह दौरा व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर था.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्यों है तनाव?

दोनों पड़ोसी देशों के बीच पिछले एक हफ्ते से सीमा पर हिंसक झड़पें चल रही हैं. इन झड़पों में दोनों तरफ के दर्जनों सैनिक और आम नागरिक मारे गए हैं. इसी के बाद बुधवार शाम को 48 घंटे के सीजफायर का ऐलान किया गया. हालांकि, दोनों ही देश यह दावा कर रहे हैं कि सीजफायर की गुजारिश दूसरे पक्ष ने की थी.

पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे आतंकी गुटों को पनाह दे रहा है, जो पाकिस्तान में हमले करते हैं. वहीं, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों से हमेशा इनकार करती आई है.

यह देखना दिलचस्प है कि पाकिस्तान, जिस पर खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, अब अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है. जबकि भारत की आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से एक सख्त नीति रही है.