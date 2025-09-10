(Photo Credits Twitter)

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में युवाओं के भारी विरोध-प्रदर्शन के बीच मंगलवार को केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बीच एक नेपाली एयर होस्टेस (Nepali Air Hostess) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया गया है कि ओली नेपाल छोड़कर दुबई चले गए. हालांकि कल से ही उनके इस्तीफे के बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि युवाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए वे देश छोड़ सकते हैं. क्योंकि उनकी जान को खतरा था.

ओली को लेकर नेपाली एयर होस्टेस का बड़ा दावा

हालांकि इस वीडियो की अभी तक अधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओली प्रदर्शनकारियों के गुस्से से बचने के लिए देश छोड़कर दुबई भाग गए हैं. यह भी पढ़े: Nepal Gen Z Protest: पूर्व पीएम KP ओली को लेकर नेपाली एयर होस्टेस ने वीडियो शेयर कर किया बड़ा दावा, इस्तीफे के बाद देश छोड़कर दुबई भागे?

पूर्व पीएम KP शर्मा ओली दुबई भागे?

सेना ने नेपाल की कमान अपने हाथ में ली

वहीं, नेपाल की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है. हालात को नियंत्रण में रखने के लिए सेना ने पूरे देश की कमान अपने हाथ में ले ली है। नेपाली सेना ने लोगों से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें और विरोध-प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करें.

पूर्व PM शेख हसीना ने भी इसी तरह देश छोड़ा था

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ इसी तरह की परिस्थिति बांग्लादेश में भी देखी गई थी, जब विपक्षी प्रदर्शनकारियों के दबाव के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत भाग गई थीं. फिलहाल वे भारत में ही रह रही हैं.

नेपाल में अब तक 22 लोगों की मौत

ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार, नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटनाओं में कम से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. फिलहाल नेपाल में सरकार के विरोध में अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी हैं. प्रदर्शनकारी युवक सड़कों पर उतारकर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मनाग है की पूर्व पीएम भले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया हैं. लेकिन उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चले.