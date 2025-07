तबाही का खौफनाक VIDEO: कैलिफोर्निया में पटाखा फैक्ट्री में भयानक धमाका, आग और धुएं से ढका आसमान

कैलिफोर्निया, अमेरिका: मंगलवार शाम को कैलिफोर्निया की योलो काउंटी में एक पटाखा फैक्ट्री में एक ज़ोरदार धमाका हुआ. इस धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई, जिसने एक भयानक रूप ले लिया. आसमान में आग की लपटें, घना काला धुआं और बेकाबू होकर फूटते पटाखे दूर-दूर तक दिखाई दे रहे थे. यह नज़ारा किसी डरावनी फिल्म जैसा था.

यह घटना एस्पार्टो नाम के एक छोटे से शहर में हुई. शाम करीब 6 बजे आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. जब बचाव दल वहां पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि काले धुएं का एक विशाल बादल पूरे शहर पर छा गया था. यह धुआं इतना घना था कि पास के दूसरे काउंटी के लोगों को भी दिखाई दे रहा था.

योलो काउंटी के अधिकारियों ने पुष्टि की कि आग एक पटाखा गोदाम में लगी थी. आग लगने का असली कारण क्या था, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है और इसकी पूरी जांच शुरू कर दी गई है.

Explosion at fireworks warehouse in Yolo County, California

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जो पहले ट्विटर था) पर तेज़ी से वायरल हो गया. वीडियो में दिख रहा था कि कैसे पटाखे बेकाबू होकर लगभग आधा मील के दायरे में चारों तरफ फैल रहे थे.

