VIDEO: मेक्सिको में बड़ा सड़क हादसा, ट्रेलर और बस की भीषण टक्कर में 41 लोगों की मौत

दक्षिणी मेक्सिको के तबास्को राज्य में एक भीषण सड़क दुर्घटना में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है. यह हादसा शनिवार तड़के छोटे शहर एस्कार्सेगा के पास हुआ, जब एक यात्री बस एक ट्रेलर से टकरा गई. टक्कर के बाद बस में आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर राख हो गई.

टूर ऑपरेटर 'टूर्स अकोस्टा' के अनुसार, बस में कुल 48 यात्री सवार थे और यह कानकुन से तबास्को जा रही थी. कंपनी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा कि वे दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं. कंपनी ने यह भी दावा किया कि बस तय गति सीमा के भीतर ही चल रही थी.

More than 32 killed in bus crash in southern Mexico

The bus was traveling between the cities of Cancun and Tabasco and had about 44 passengers on board. pic.twitter.com/9hlehvhKMV

