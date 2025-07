VIDEO: वियतनाम के हालोंग खाड़ी में बड़ा हादसा! टूरिस्ट बोट पलटने से 27 लोगों की मौत; दर्जनों बच्चों समेत कई लापता

Vietnam Boat Accident: वियतनाम (Vietnam) के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हालोंग खाड़ी (Halong Bay) में एक दर्दनाक हादसा हुआ. समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक, यहां तूफानी मौसम के बीच एक टूरिस्ट बोट पलट गई, जिसमें अब तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं. हादसे के वक्त नाव पर कुल 53 लोग सवार थे. हादसा दोपहर करीब 2 बजे हुआ, जब बोट पर सवार लोग पर्यटन का आनंद ले रहे थे. तभी मौसम ने करवट ली और विप्हा नाम का तुफान (Storm Wipha) अचानक तेज हो गया. भारी बारिश और बिजली कड़कने की वजह से बोट संतुलन खो बैठी और पलट गई.

A tourist boat with 53 people capsized in #Vietnam's Halong Bay on Saturday amid Storm Wipha, killing three, state media reported.

The accident occurred around 2 p.m. local time during strong winds and heavy rain. Rescuers found 12 survivors and recovered three bodies. pic.twitter.com/9PMQAEZ2pA

