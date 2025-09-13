रूस में जोरदार भूकंप, कामचटका प्रायद्वीप 7.4 की तीव्रता से कांपा, सुनामी का अलर्ट जारी

रूस के सुदूर पूर्व में स्थित कामचटका प्रायद्वीप के तट पर शनिवार को 7.4 तीव्रता का एक ज़बरदस्त भूकंप आया. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने यह जानकारी दी. इस शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है.
कहाँ और कितना गहरा था भूकंप?
USGS के मुताबिक, भूकंप का केंद्र कामचटका क्षेत्र के मुख्य शहर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 111 किलोमीटर (69 मील) पूर्व में था. इसकी गहराई ज़मीन के नीचे 39.5 किलोमीटर बताई जा रही है. सर्वे ने पहले भूकंप की तीव्रता 7.5 बताई थी, जिसे बाद में सुधार कर 7.4 कर दिया गया.
सुनामी का कितना है खतरा?
प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र (Pacific Tsunami Warning Center) ने कहा है कि रूस के कुछ नज़दीकी तटों पर एक मीटर (लगभग 3.3 फीट) तक की "खतरनाक" लहरें उठ सकती हैं.
केंद्र ने यह भी बताया कि जापान, हवाई और प्रशांत महासागर के दूसरे द्वीपों पर इसका असर कम होगा और वहां 30 सेंटीमीटर से भी कम ऊंची लहरें देखने को मिल सकती हैं.
पहले भी आ चुके हैं विनाशकारी भूकंप
यह इलाका भूकंप के लिहाज़ से काफी संवेदनशील है. इसी साल जुलाई में कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का एक बहुत शक्तिशाली भूकंप आया था. उस भूकंप के कारण पूरे प्रशांत महासागर में चार मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी थीं और हवाई से लेकर जापान तक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था.
जुलाई का वह भूकंप 2011 के बाद सबसे बड़ा था, जब जापान में 9.1 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी.