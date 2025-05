भारत ने पाकिस्तानी रेंजर मुहम्मद अल्लाह को किया रिहा, BSF जवान पूर्णम कुमार की भी हुई वतन वापसी

Pakistan Ranger Muhammad Allah Released: पाकिस्तानी मीडिया ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान के पंजाब रेंजर्स के कर्मी मुहम्मद अल्लाह, जो अवैध तरीके से भारत में घुस गए थे, अब भारतीय पक्ष द्वारा रिहा कर दिए गए हैं. मुहम्मद अल्लाह ने गलती से भारत-पाकिस्तान सीमा को पार कर लिया था. उन्हें भारत के सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पकड़ लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया था. बाद में, दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद, भारत ने उन्हें रिहा कर दिया.

भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा सीमा पार से जुड़ी घटनाओं को लेकर तनाव बना रहता है. लेकिन इस घटना में दोनों देशों ने आपसी बातचीत के जरिए मुहम्मद अल्लाह को रिहा किया, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि सीमा पार की छोटी घटनाओं को शांतिपूर्वक सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं. पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है.

Just in: Pakistani media confirms that Punjab Rangers personnel Muhammad Allah who entered India illegally has been released by the Indian side. https://t.co/PC0rOn6B1F

— Sidhant Sibal (@sidhant) May 14, 2025